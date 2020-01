Urla nel deserto: gli ebrei chiamano, nessuno risponde

Ce n'è anche per Cecco a cena



domenica, 5 gennaio 2020, 20:24

di aldo grandi

Dopo averci ammorbato gli attributi al punto da farceli gonfiare indipendentemente dalla nostra, ormai, conclamata e risaputa alterazione del sistema immunitario, il presidente della Repubblica verniciato di rosso Sergio Mattarella è rientrato nel suo silenzio che non è mai abbastanza. Il suo discorso, di una ovvietà, inutilità, dannosità estreme, ha, come al solito, cercato di dare un calcio al cerchio e uno alla botte, richiamando gli Italiani, poveri noi, a trovare quell'unità di intenti che, sola, può far crescere il paese. Peccato, davvero, che Mattarella, voluto, come sappiamo, dalla Sinistra, si sia dimenticato di aggiungere che gli Italiani, da anni, ormai, e non certo per colpa loro, sono costretti ad accettare le gimkane del Potere Costituito che tutto fa piuttosto che farli andare a votare, nemmeno si trattasse di un branco di pecore incapaci di badare a se stessi. Ormai anche il porco sa che se si andasse a votare il buonsenso popolare, quello dei cosiddetti populisti, sovranisti, fascisti e razzisti, si sbarazzerebbe di tutta quella marmaglia rossa, sardine comprese, che hanno infestato la penisola. Ma tant'è. Noi italiani siamo buoni solo per essere spremuti come limoni. A farci sgonfiare, letteralmente, e tornare, nei nostri attributi, alle dimensioni che ci confanno, è stata la notizia della morte del generale iraniano ucciso su ordine di Donald Trump.

Finalmente, almeno questa volta, qualcuno che si prende, direttamente, la responsabilità di quello che fa. No, perché se notate e in questo i nostri giornalisti istituzionalizzati, leccaculo, marionette e mezze seghe sono dei maestri,non passa giorno senza che venga commesso un attentato-omicidio-raid-bombardamento, ma nessuno che riesca a capire o che se ne domandi il motivo, chi sia stato l'autore, tra smentite e accuse senza risposta. Questa volta, invece, sappiamo che gli Stati Uniti d'America hanno deciso di togliersi dalle scatole un personaggio, evidentemente, giudicato negativamente.

Abbiamo letto le analisi dei politologi d'accatto di casa nostra, quelli che albergano nelle redazioni dei quotidiani cartacei a un tanto al chilo, quelli, cioè, che perdono migliaia di copie all'anno e campano solo grazie ai soldi di noi fessi che paghiamo le tasse e le imposte per contribuire a mantenerli. Sono gli stessi esperti che da qualche anno a questa parte non ne azzeccano più una, dal referendum di Renzi alle politiche in Italia, dalle elezioni americane alla Brexit e via di questo passo. Sono tutti di sinistra e sono tutti antidemocratici e comunisti, ma con il culo degli altri ossia predicano bene, ma razzolano molto e male.

Noi, che ignoranti siamo in quanto consapevoli del troppo che mai riusciremo a sapere per colmare la nostra ignoranza, pensiamo che questi intellettuali da strapazzo che popolano le trasmissioni immondizia delle reti televisive nostrane hanno il vantaggio di non avere nessuno, come contraltare, che li metta davanti alla loro miseria umana. Si definiscono, infatti, tutti senza distinzione, antifascisti, antinazisti, antirazzisti, tolleranti, democratici e si dannano l'anima per annunciare a destra e a manca che gli ebrei sono una 'specie' protetta ancor più, diciamola tutta, che da proteggere, che un'altra soluzione finale non ci sarà mai più e che il vero e unico nemico è da ricercare nel fascismo risorgente che in questi tempi sta minando le istituzioni democratiche di questa povera Italia.

E tutti, ancora, fanno finta di non sentire e di non vedere ciò che sta accadendo. C'è un popolo e c'è uno stato i quali, senza la protezione e l'aiuto dell'America sarebbero già passati attraverso l'ennesimo camino né più né meno di come accadde nei campi di sterminio. Il popolo è l'ebreo, lo stato è Israele. Sono lustri che alcuni paesi musulmani più o meno radicalizzati, ad esempio, appunto, l'Iran, non fanno altro che armarsi sempre di più e sempre meglio annunciando ai quattro venti di voler cancellare Israele dalla faccia della terra. Anche con l'utilizzo dell'arma nucleare a meno che non si pensi che si voglia la bomba atomica tanto per conservarla in frigorifero.

Sono anni che Israele grida al mondo la sua preoccupazione che, fortunatamente, non è la sua paura. Anni in cui dimostra, senza essere ascoltata, che c'è un solo nemico e un solo popolo che si vuole annientare: l'ebreo. A sostegno di questo appello cita dichiarazioni, episodi, prove, ma tutti, a cominciare dai nostri opinion-maker venduti al peggior offerente e dalla nostra classe politica attualmente al Governo, fingono di non sentire. In fondo, lo abbiamo già detto e scritto mille volte: gli ebrei sono meglio da morti che, da vivi, rompono troppo i coglioni.

L'Iran ha portato avanti un programma di sviluppo del nucleare e sappiamo benissimo dove vuole arrivare. Così come, negli ultimi tempi e a seguito della guerra contro l'Isis, aveva finito per insediarsi in Siria, Iraq e altre zone sempre più vicine, geograficamente, ai confini dello stato di Israele. Può sembrare assurdo, ma in politica e in quella estera ancora di più, i patti o gli accordi del giorno prima - e l'Italia in questo è sempre stata maestra - spesso risultano del tutto superati appena 24 ore dopo. Per cui l'Iran, che aveva combattuto lo stato islamico schierandosi, quindi e in sostanza, a fianco della coalizione curda e americana, ha finito per diventare, una volta ridotta o quasi eliminata la minaccia terroristica, la minaccia più pericolosa per la sopravvivenza di Israele.

E poiché ogni stato, così come ogni essere umano, agisce o dovrebbe agire per preservare se stesso e la propria specie, ecco che gli americani non ci hanno pensato su due volte a intervenire in maniera chirurgica come sono soliti fare.

Eppure anche noi, così profondamente ignoranti, abbiamo, ormai, compreso che tutto ruota intorno alla sopravvivenza o meno del popolo ebreo. Mezzo mondo e tutto il mondo arabo li vorrebbe cancellare dalla faccia della terra, l'altro mezzo o quasi non sa cosa farsene e non è disposto a rischiare soldi, potere o prestigio per salvarli soltanto uno o pochi in più, sono pronti a fare di tutto per riuscirci.

Gli organismi internazionali sono assolutamente ipocriti e anche loro se ne lavano le mani oltre ai piedi. Noi italiani e a sinistra per primi. Quindi, è evidente che le castagne dal fuoco o se le tolgono da soli con l'aiuto, magari, dell'America, o il destino degli ebrei è segnato.

Gli americani hanno un difetto ed è quello di non andare troppo per il sottile quando devono far capire che qualcosa non gli va giù per il verso giusto. Molto diversi da noi che i rospi, al contrario, proviamo a digerirli sempre e comunque o, al massimo, a tenerceli in gola vita natural durante sperando che, prima o poi, se ne vadano da soli o che qualcun altro se li prenda chissà mai perché, poi, dovrebbe farlo.

Benedetta America! Ne avrà sbagliate tante e ne sbaglia ancora oggi, ma dove saremmo, oggi, se non ci fosse o non ci fosse stata? Domanda che, soprattutto per il passato, andrebbe rivolta a quei comunisti o ex comunisti che sono ancora convinti che l'Italia si sarebbe liberata dalla dittatura nazi-fascista senza l'intervento alleato.