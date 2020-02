Ce n'è anche per Cecco a cena



James Bond (in Fondazione), si... firma solo due volte

sabato, 15 febbraio 2020, 19:51

di aldo grandi

Come mai a Lucca non c'è un solo giornalista che abbia osato o che osi formulare delle critiche all'operato della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca? Per carità, è indubbio che l'ente di San Micheletto sta andando a gonfie vele, guadagna e distribuisce pani e pesci, ma che nessuno alzi mai la mano, nemmeno alle conferenze stampa, per muovere qualche critica o avanzare qualche perplessità ci sembra davvero troppo. Tutti gli organi di informazione, in particolare quelli cosiddetti istituzionali e istituzionalizzati, eccetto quei rompicoglioni della Gazzetta di Lucca, si limitano ad illustrare ciò che le Bocche della Verità distribuiscono a piene mani. A questo punto ci sorge spontanea una domanda: siamo noi che abbiamo perso di vista il mestiere o è il mestiere che ha perso di vista qualcun altro? Che in via Elisa non abbiano in grande simpatia la libertà di espressione e di critica è cosa risaputa, ma quello che sta accadendo ultimamente è roba da... Kgb. Dopo il nostro articolo sulle proteste all'interno del consiglio di indirizzo per alcune scelte apparse discutibili, furono inviati ai consiglieri altrettanti documenti da firmare in cui gli stessi dichiaravano di non aver mai rilasciato dichiarazioni a chicchessia. Ora, a quanto pare, ne hanno fatta un'altra: hanno chiesto ai singoli componenti del consiglio di indirizzo di firmare un foglio con il quale dicono e si impegnano a non avere né tessere né rapporti con associazioni politiche. Intento nobile, ma perché, qualcuno risulta essere iscritto ad un partito?

Allora, se abbiamo capito bene i consiglieri di indirizzo, questi ragazzacci scapestrati, devono firmare qui e là impegnandosi a non alzare la cresta e a non far parte di alcuna forza politica. Giustissimo, ma vale solo per i consiglieri? No perché vorremmo far notare al presidente Marcello Bertocchini che il suo direttore dell'ufficio tecnico, il geometra Franco Mungai nonché ex sindaco di Massarosa, comune commissariato per un buco di dieci milioni di euro - a proposito, proprio ieri il Tar, cui avevano fatto ricorso proprio Mungai e la sinistra massarosese, ha respinto le loro richieste dando ragione ai sindaci revisori che avevano accertato e documentato il deficit - per dieci anni è stato primo cittadino a capo di una giunta manifestamente di sinistra e colorata di rosso. Dice, ma era a capo di una lista civica: sì, ma era inequivocabilmente espressione di una parte politica ben definita. In questo caso l'appartenenza e la militanza politiche non valgono?

Tra l'altro, ci perdoni monsieur le President, ma i consiglieri dell'organo di indirizzo non contano una beata fava anzi, ratificano e basta le decisioni del consiglio di amministrazione. Tanto per essere chiari, noi, in fondazione, non ci staremmo né come soci né come consiglieri di indirizzo né come consiglieri di amministrazione. A noi ci sembra una grande mucca con le mammelle belle grosse e sempre in funzione per allattare tutti quelli, più o meno sempre gli stessi, che hanno bisogno di essere alimentati.

Torniamo, per un attimo, alla conferenza stampa con cui i Milanesi ci hanno fatto capire che noi, poveri untorelli, di sviluppo e di ristrutturazione, abbiamo bisogno delle loro lezioni. E ci sta anche che sia vero. L'amministratore delegato di Coima, a essere sinceri, aveva esordito, ora che ci pensiamo un attimo, in maniera piuttosto singolare, spiegandoci che il suo parlare con i media era una decisione molto importante dal cui esito, ossia da quello che noi avremmo, poi, diffuso, sarebbe dipeso il futuro. Può darsi che abbiamo capito male noi, ma la sensazione, netta, è stata che ci venisse chiaramente fatto intendere che avremmo avuto, nello scrivere, una grossa responsabilità.

A proposito, al di là dei 25 minuti di ritardo, nella processione che è sfilata nel corridoio dei passi perduti in San Micheletto, abbiamo notato anche la dottoressa Enrica Lemmi, coordinatore dell'Area Turismo Fondazione Campus Lucca, istituzione che, sappiamo, beneficia di un robusto contributo a fondo perduto da parte della Fondazione Carilucca. Ci siamo chiesti come mai fosse presente alla conferenza stampa insieme a Coima, Bertocchini, architetti e via dicendo e ci è venuto in mente che proprio Campus sarebbe interessata a trasferire la scuola nei locali rinnovati della ex manifattura tabacchi. Già, ma sapevamo quelli derivanti dai fondi Piuss, al momento fermi per una serie di motivi che sarebbe troppo lungo andare a spiegare.

Forse la Fondazione Campus sta pensando di poter prendere in affitto parte della struttura derivante dal progetto Coima-Carilucca? Se sì sarebbe interessante, perché da un lato Campus riceve alcune centinaia di migliaia di euro come erogazione gratuita da San Micheletto e, dall'altro, rigirerebbe parte dei soldi ricevuti alla fondazione per la quale sarebbe un ricavo. Sarebbe questa una forma di reddività tra quelle previste per rientrare dall'investimento di 60 milioni di euro? Qualcuno ci può aiutare a capire?

Comunque sia prendiamo atto con piacere che qualcuno, a destra, ma anche a manca, si è cominciato a chiedere se, al di là dell'opera meritoria di ricostruire una parte diroccata della città, non sia necessario ragionare su cosa edificare e a cosa dare vita, ma, in particolare, che tipo di città vogliamo realizzare.

Hanno scritto bene, ma noi lo abbiamo scritto per primi e, soprattutto, lo avremmo domandato in conferenza stampa se non fosse stato per il ritardo inutile, le tre associazioni ambientaliste a partire da Legambiente e Italia Nostra le quali sono rimaste sorprese che prima si decide tutto e poi si apre a contributi dall'esterno. Forse a Milano dovrebbero rendersi conto che Lucca è stata repubblica fino a quando un certo Napoleone non l'ha cancellata. Napoleone, non pizza e fichi.