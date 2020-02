Ce n'è anche per Cecco a cena



Ora vogliono anche beatificare Craxi: non vi azzardate a toccare Tangentopoli

martedì, 4 febbraio 2020, 20:03

di aldo grandi

Qualcuno ci ha fatto notare che lo spazio del Cecco a cena è stato, insolitamente, vuoto per alcuni giorni. Verissimo. Ci siamo presi 48 ore di libera uscita, in realtà 36 o poco più, e siamo andati a Roma per goderci un po' di libertà e staccare la spina. Una volta rientrati, ci siamo dovuti ricalare nella realtà lucchese e, così, abbiamo atteso che qualcuno ci fornisse lo spunto ideale per tornare a scrivere. Ad essere sinceri non ci è voluto molto. Da un lato, le due operazioni della polizia con relativi arresti e fermi e scoperta di un giro di eroina, oltre a coca e hashish che, ormai, si trovano perfino al negozio sotto casa, a Balbano e, proprio questa mattina, a Mutigliano. Protagonisti, si fa per dire, quattro marocchini uno dei quali, quello dell'eroina, appena 17enne. E' evidente a tutti, salvo che a Tambellini e alla sua giunta, che a Lucca esiste una emergenza droga che investe, soprattutto, i minorenni ai quali viene venduta l'eroina, questa micidiale sostanza che conduce all'autodistruzione e alla morte. Stavamo quasi per occuparci di questo quando, improvvisamente, abbiamo ricevuto alcune richieste di revisione della figura di Bettino Craxi uno che, tanto per essere chiari, per sottrarsi alla giustizia italiana fuggì in Tunisia dove si era coltivato dei rapporti diplomatici e non solo decisamente preferenziali.

Tra i firmatari degli articoli - va di moda, adesso, tentare la beatificazione di Craxi e dei socialisti - anche l'inossidabile Francesco Colucci, colui il quale, se non andiamo errati, nelle ultime elezioni o qualcosa del genere, portò a casa appena 16 preferenze, tanta roba davvero. Ebbene, Colucci chiede, addirittura, che il sindaco Tambellini dedichi una strada o una piazza a Bettino Craxi. Intendiamoci. Oggi come oggi e vista la facilità con cui si gestisce a proprio favore la Storia, intitolare una strada o una piazza o anche qualcos'altro tanto per fare, è divenuta una moda. Craxi, in fondo, non è stato né migliore né peggiore di tanti altri suoi colleghi appartenenti a quella Prima Repubblica che, se paragonata alla seconda e, adesso, alla terza, finisce per farci rimpiangere qualcosa e qualcuno.

Ma non è questo il punto. Noi che vivevamo a Roma a quel tempo, il tempo del Caf - Craxi, Andreotti e Forlani - quando facevi strada e ottenevi qualcosa solo e soltanto se appartenevi ai due partiti Dc e Psi e, anche, ovviamente e per non scontentare nessuno, al Pci, ricordiamo bene la costruzione della Moschea a monte Antenne, uno schifo, una vergogna, la realizzazione di una moschea in una delle zone più belle e prestigiose della capitale, edificata, guarda caso, con il benestare del Psi di Craxi e di Pertini; Psi che con gli arabi era pappa e ciccia, e costruita da un architetto che era l'architetto ufficiale del Psi.

Non passava stagione senza che Yasser Arafat, capo dell'Olp, non soggiornasse a Roma per fare il porco del comodo suo ospitato e omaggiato dai governi italiani che vedevano di buon occhio i palestinesi e il mondo arabo e mal sopportavano Israele e il suo protettore gli Stati Uniti.

Aggiungiamo anche che in quegli anni un certo Gheddafi con i suoi agenti dei servizi segreti, faceva, qui, quello che voleva eliminando senza tanti problemi gli oppositori che erano fuggiti dalla Libia.

Craxi, per noi che leggevamo la Repubblica di Scalfari che, quando era savio, era l'unico oppositore del Caf, era l'alleato di Andreotti e Forlani, il socialista della Milano da bere degli anni Ottanta, il segretario di un partito politico che di socialista, ormai, aveva ben poco. Probabilmente sbagliavamo, ma eravamo tutti molto orientati più a sinistra di adesso.

Non sbagliavamo, però, e non sbagliammo poi, quando con tangentopoli emersero gli affari sporchi di un intero sistema del quale il Psi era il cardine insieme alla Dc. Facile dire che tutti facevano le stesse cose ossia incassavano tangenti, ma la verità è che avevano ridotto l'Italia ad un Paese senza più nemmeno la dignità. I magistrati di Milano hanno dimostrato che il sistema funzionava per arricchire la politica e i politici. Di Pietro ci raccontò, una volta, che aveva scoperto oltre 100 parlamentari che avevano commesso i reati contestati nelle sue inchieste ossia si erano messi i soldi in tasca oltre che nelle casse del partito di appartenenza.

Craxi non volle sottostare alla giustizia italiana , ma fuggì in Tunisia dove, guarda caso, lo accolsero alla grande, Chissà come mai. Da vergognarsi scappare a gambe levate rifugiandosi in un paese straniero e, diremmo adesso, anche musulmano. Che coincidenza con quella moschea realizzata a Roma...

Ma non finisce qua. Dovremmo, forse, intitolare una strada o una piazza a Craxi per la vicenda dell'Achille Lauro? Perché, come dicono gli imbecilli, dimostrò di avere gli attributi opponendosi a Reagan e agli americani?

Sull'Achille Lauro i quattro palestinesi non solo terrorizzarono l'equipaggio e i viaggiatori, ma uccisero e gettarono in mare un ebreo americano paraplegico. Solo per questo avremmo dovuto, noi italiani, una volta appresa la verità, consegnare agli americani, senza tanti se e ma, i quattro assassini e i due emissari dell'Olp compreso quell'Abu Abbas maestro di terrorismo. Invece no, Craxi si impuntò e tutti dietro perché gli ameriKani erano i nemici di tutti quegli idioti cresciuti nel clima del Sessantotto e della contestazione.

Di un ebreo, in fondo, per di più su una sedia a rotelle, fregava niente a nessuno.

E adesso ci venite a dire che si dovrebbe rendere omaggio e, magari, anche chiedere scusa a Craxi e ai socialisti? Ma fateci il piacere. Era, quello, un mondo di ladri come lo chiamava Venditti e in quel pattume ci hanno mangiato in tanti se non tutti. In un modo o nell'altro. La magistratura italiana fu, in quel tempo, ammirevole e dimostrò la sua indipendenza dal potere politico.

Se proprio volete intitolare una strada a qualcuno, fatelo per chi contribuì a smantellare un sistema sporco e corrotto che andava avanti da quarant'anni senza che nessuno avesse mai mosso un dito anzi, magari ricavandone profitto e non solo i potenti o i loro servi più o meno sciocchi, ma anche le decine di migliaia di persone che furono assunte negli enti pubblici solo perché amici o amiche del politicante di turno. E anche a Lucca, se non erriamo, ne dovrebbero sapere qualcosa...

Quindi, cari socialisti, tenetevi la Storia e lasciate perdere le resurrezioni.