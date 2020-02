Ce n'è anche per Cecco a cena



Panchina arcobaleno pro Lgbtq+ in piazza San Salvatore? Sedetevici voi

mercoledì, 5 febbraio 2020, 19:38

di aldo grandi

Ma allora è un vizio! Non bastavano i giovani democratici, si fa per dire, della Media Valle e della Garfagnana a chiedere a tutti i sindaci di installare una panchina arcobaleno per gli Lgbtq+ - e spiegateci, per favore, quel + cosa vuol dire perché noi siamo notoriamente ignoranti in materia - adesso ci si mette anche questa giunta di non si sa bene più che cosa, a dire, pare, di voler mettere una panchina arcobaleno in piazza San Salvatore. Vero? Falso? Verosimile? Non importa, anche solo l'idea che una cosa del genere possa essere partorita da un sindaco che dovrebbe pensare ai veri problemi della città piuttosto che appendere bandiere arcobaleno a palazzo dei bradipi, fa rabbrividire. Ora, oltre alle bandiere, anche le panchine: ma sua maestà Tambellini si rende conto che alla stragrande maggioranza degli abitanti della città che amministra, pur avendo solidarietà per chi vive la propria sessualità con dignità e senza boiate, delle iniziative ridicoleggianti come questa non gliene frega assolutamente un fico secco? Non pensa, forse, il Tambi, che andrebbe fatta sì una panchina, al limite, ma contro gli spacciatori di morte e di eroina che a Balbano, a Mutigliano e a S. Alessio fanno il porco del comodo loro spacciando a destra e a manca ai ragazzi lucchesi?

Caro mister Tambellin Man a noi - oddio rischio querela - dell'allarme omofobia, con tutto il rispetto di gay, trans, lesbo, queen, e via di questo passo, frega sì ma fino ad un certo punto. Possiamo dire che ci interessa molto, ma molto di più che lei e i suoi pretoriani manifestino orrore e disprezzo per i bastardi che vendono morte e per i criminali di ogni specie, piuttosto che fare tutto questo casino per minoranze che sono già abbastanza tutelate e difese da lobby i cui interessi economici e di stravolgimento identitario sono visibili a tutti?

Noi siamo profondamente incazzati. E guardate bene che non siamo come i fascisti di Forza Nuova i quali hanno, comunque, tutto il diritto di protestare. Siamo antifascisti, non ci consideriamo razzisti e nemmeno antidemocratici o populisti. Siamo popolari, nel senso che ci siamo fatti due coglioni così dal sentire, un giorno sì e l'altro pure, mobilitare l'esercito della salvezza per difendere chi vuole portare a tutti gli effetti nel nostro sistema di vita quotidiano la maledetta teoria Gender.

Noi non siamo come voi, degli ipocriti. Se qualcuno, chiunque esso sia, aggredisce un gay o un trans o una lesbica, lo prendiamo, lo infiliamo in cella senza nemmeno uno straccio di processo e buttiamo via la chiave. Questo tanto per chiarire. Ma allo stesso tempo abbiamo ben fermo il tipo di società che vogliamo trasmettere ai nostri futuri figli ed è una società in cui l'identità sessuale esiste dalla nascita e non può essere cambiata ogni volta che qualcuno sente di averne o desiderarne una diversa.

Se un uomo vuole andare con un altro uomo, se un uomo ama travestirsi da donna e fare la donna, se un uomo ama le pagliacciate che si vedono regolarmente sulla Tv o per strada indossando costumi più adatti ad un carnevale che a una seria rivendicazione personale dei propri gusti sessuali, ebbene, che lo faccia pure. Ma che non si pretenda, con la scusa della libertà di espressione o della repressione di ogni discriminazione di genere, di far passare nelle scuole, sin dalla più tenera età, la bestemmia della teoria Gender. E se non ci pensano più i sacerdoti, una buona parte dei quali sono anche interessati visto che non è un mistero la loro omosessualità, né l'omino vestito di bianco d'Oltretevere, ci pensino i genitori e ci pensiamo noi che a scuola, di Gender, non ne vogliamo sapere.

Noi non abbiamo più un figlio e tutti quelli che ci leggono sanno perché. Per di più siamo anche ai limiti della sessantina e, quindi, formalmente lontani dall'avere un'altra chance. E tuttavia, qualora dovessimo avere nuovamente la fortuna di essere genitori, mai e poi mai, anche a costo di fare le barricate, consentiremmo che le pseudoinsegnanti verniciate di rosso organizzino i loro angolini del travestimento facendo indossare ai maschi i vestiti delle femmine e viceversa per combattere gli stereotipi. Qui, casomai, da combattere ci sono le loro menti malate.

E se la maggior parte delle famiglie preferisce l'ipocrisia del silenzio per non avere noie pensando che, tanto, si tratta di cose che non li riguardano, bene, noi, al contrario, siamo convinti che ci riguardino e parecchio. Quindi, sulle panchine arcobaleno, caro sindaco e cari consiglieri comunali, sedetevici voi che noi, piuttosto, restiamo in piedi per 24 ore di fila.

E' ora di finirla di avere sensi di colpa se solo si dice ciò che tutti pensano. La Sinistra non detiene la verità, anzi, l'opposto. Essa vuole stravolgere ogni identità, perfino l'ultima, quella più importante, quella che ci definisce come uomini e donne. Dopodiché saremo una massa inerte di incapaci e di idioti buoni solo per consumare e basta.

Ringraziamo, di cuore, la dottoressa Donatella Buonriposi, provveditore agli studi di tre province, la quale, con il suo teatrino della politica alle ultime amministrative, ha permesso a questa sinistra di governare la città riducendola come l'ha ridotta. E mai, ci risulta, abbiamo sentito da lei prendere una chiara, definitiva, incontrovertibile, assoluta presa di posizione contro la teoria Gender. Chapeau, ma la prossima volta, nel 2022, ci faccia un favore: resti a casa che di guai ne ha già combinati parecchi.

PS: (che non vuol dire pubblica sicurezza casomai a qualche nostalgico degli anni di piombo venisse in mente di accusarci di veterofascismo...)

Caro Tambellini faccia una cosa seria: la panchina la faccia sì, ma la dipinga di blu o anche di nero - azz... adesso ci becchiamo una querela dalla Boldrini - per rimarcare il quotidiano lavoro di polizia e carabinieri, la loro sì una emergenza, che ogni giorno si vedono sbeffeggiati, ingiuriati, aggrediti, vilipesi senza che nessuno dipinga panchine per loro o scenda in piazza o appenda bandiere.