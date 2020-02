Ce n'è anche per Cecco a cena



Sindaco Tambellini e assessore Vietina invece che alle panchine arcobaleno pensate ai cessi della Pascoli

martedì, 11 febbraio 2020, 17:32

di aldo grandi

Come al solito in questo Paese senza dignità oltreché senza memoria - storica in primis - qualcuno, leggendo il pezzo sui cessi alla turca alla scuola elementare Giovanni Pascoli di piazza Santa Maria Forisportam, ha pensato a chissà quale dietrologia. Invece no, abbiamo ricevuto soltanto una foto dei bagni riservati ai bimbi dell'istituto e siccome ci ha fatto... senso, abbiamo pensato di scriverci un pezzo che ha suscitato un pandemonio. A cominciare dai giudizi e dai commenti, tutti positivi e di apprezzamento, per aver portato alla luce un problema che da anni i genitori degli alunni stanno cercando, tra mille difficoltà, di risolvere. Così, tra una parola di elogio e l'altra, ecco che abbiamo appreso di come, nel corso del tempo e ancora oggi, ci siano bambini e bambine che, per non fare la cacca su quegli orribili contenitori dove devi anche prendere la mira sennò ti resta, magari, fuori dal buco appiccicata e, quindi, pensa tu che imbarazzo a levarcela, se la tenevano e soffrivano fino a quando, rientrati a casa, potevano sedersi su una tazza normale e liberarsi del peso. Ma vi rendete conto? Ma in che cavolo di Paese siamo? Ci hanno anche chiamato dalla Media Valle per dirci che in una scuola di recente costruzione, per motivi di igiene, i cessi sono stati fatti proprio come una volta, alla turca: ma, allora, che cosa ci hanno e ci avete raccontato per tutti questi anni?

Ma, allora, perché avete modificato quei bei cessi con un foro in mezzo, spesso sporchi perché impossibili da pulire, più simili a latrine che a dei bagni umani, dove rischiavi si scivolare perché le pedane erano bagnate dall'acqua dello scarico, che si trovavano nei cinema di una volta - fino a qualche anno fa anche al cinema Italia - o nelle scuole di un tempo o nelle stazioni ferroviarie che facevano schifo solamente a guardarli?

Ma, allora, noi che, ad ogni autogrill sull'autostrada, controlliamo, per prima cosa, la pulizia dei bagni e la loro disposizione 'geopolitica', che, varcata la soglia di un ristorante o di un locale pubblico, da subito, vogliamo vedere in che stato sono i cessi, noi, allora, siamo scemi o paranoici?

Si legge su Wikipedia che all'uso abituale della toilette alla turca sono attribuiti alcuni benefici per la salute: studi affermano, infatti, che la posizione accosciata aiuti i muscoli della zona pelvica femminile, riducendo le probabilità di incontinenza. Sembra anche che questa posizione rafforzi le anche e migliori la respirazione e la concentrazione, e che renda possibile il regolare traffico fecale, abbassando il rischio di contrarre il cancro al colon. Prendere e mantenere questa posizione in modo regolare può anche aiutare a mantenere le articolazioni del ginocchio flessibili. Alcuni studi infine individuano nell'assumere tale posizione un trattamento efficace e non invasivo per le emorroidi.

Azz... tutti cessi per acrobati o futuri campioni olimpionici di ginnastica artistica.

Noi crediamo che sia inutile voler fare una città ipertecnologica con 5G e cuocerci tutti al microonde e poi avere le scuole in questo stato. Così come crediamo sia assurdo spendere 60 milioni di euro di soldi dei lucchesi per fare una città nella città che non si sa nemmeno cosa diventerà e cosa produrrà. Forse si dovrebbe partire dalle cose semplici, utili a tutti, come le scuole, che fanno spesso schifo mentre ai nostri ragazzi, sardine comprese, servirebbero scuole efficienti e ben riscaldate in grado di far crescere gli alunni in maniera da poter competere nel mondo che verrà per conoscenze e capacità.

Altro che panchine arcobaleno, qui servono cessi puri e semplici, bianchi come la ceramica e senza tanti fronzoli, nemmeno il coperchio che tanto è relativamente importante. Noi, pensate, siamo così barbari che nei cessi infileremmo anche, per ogni stanza, un bidè, ma comprendiamo che, magari, ne soffrirebbe ulteriormente (sic!) l'igiene...

Sarebbe curioso sapere cosa ne pensano il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore Ilaria Vietina sempre in prima fila, quest'ultima, quando si parla di sociale, cultura, scuola e via di questo passo. Bene, ci spieghi, assessore, a quale categoria appartiene il cesso inteso come tazza su cui sedersi per farla grossa o anche piccola se si tratta di femminucce. Non è forse sociale, cultura, istruzione poter utilizzare dei cessi a dimensione umana?

Quanto, poi, al presunto igiene dei cessi alla turca, se così fosse non si comprende per quale ragione insegnanti e dirigenti oltre al personale scolastico abbiano, al contrario, tazze normali. Autolesionisti magari? O scarsamente dinoccolati per poter mettere a rischio le proprie giunture?

Non panchine, ma opere di... bene avrebbe detto qualcuno. A cui noi ci associamo.