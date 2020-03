Ce n'è anche per Cecco a cena



Coronavirus e il sostegno a famiglie e commercianti che non c'è. La giunta Tambellini vada a scuola da Giorgio Del Ghingaro

mercoledì, 18 marzo 2020, 20:19

di aldo grandi

Che sia un permaloso lo sanno tutti. Che ami essere adulato, soprattutto, dai mass media, pure. Che sia di sinistra e questo è un difetto imperdonabile per uno che è tutto fuorché di sinistra, anche. Che, infine, abbia una malsana passione per riempire Viareggio di immigrati che non fanno niente da mattina a sera, manifesto. Ciònonostante Giorgio Del Ghingaro, capannorotto e attuale sindaco di Viareggio, è una persona intelligente e poiché a questo mondo e a queste latitudini di intelligenti ce ne sono, davvero, pochi, ecco che appare un gigante in mezzo a una miriade di nani.

Noi lo abbiamo più volte massacrato, anche in maniera ai limiti della diffamazione, ma sempre in buona fede, sempre attenti a non confondere il pubblico con il privato, la funzione con la persona.

Il Coronavirus ha finito per toccare anche Viareggio e la Versilia e se anche noi non siamo d'accordo con il clima di terrore e di panico che è stato creato mettendo in mutande l'economia italiana e, di conseguenza, milioni di persone, non possiamo non rilevare come tra tutti i sindaci della provincia di Lucca quello di Viareggio ha colpito per primo e, per questo, ha colpito due volte.

Mentre a Lucca la gente e i commercianti si sono resi conto che la giunta Tambellini - auguri al sindaco ricoverato al San Luca perché contagiato - ha fatto poco o niente per aiutare famiglie e imprese (le misure odierne sono ridicole e, economicamente e senza offesa, una presa per il culo), a Viareggio Giorgio Del Ghingaro ha subito annunciato che avrebbe - e ha - cancellato la seconda e la terza rata della tassa sul suolo pubblico (Cosap) e tutti sanno quanto questa sia importante per la Passeggiata e non solo; ha rinviato di quattro mesi il pagamento della Tari (tassa rifiuti) quando la giunta comunista di Lucca non ha spostato la scadenza nemmeno di un giorno; ha abbattuto di uno 0,50 l'addizionale Irpef a tutti i residenti nel comune di Viareggio; ha azzerato il pagamento dei parcheggi fino a quando non si sa, ma, intanto, lo ha fatto e si spera che la misura possa continuare anche non appena la vita tornerà alla sua normalità o a qualcosa che gli somigli.

Abbiamo visto che Fratelli d'Italia si è lamentata perché il sindaco, dice, dovrebbe essere in trincea e non sulla poltrona a fare video. Ma chi cazzo se ne frega se re Giorgio sta in poltrona se, poi, mi abbatte tasse e tributi anche di un minimo, ma, almeno, utilizza l'unica parola che, di questi tempi, vogliamo ascoltare: CANCELLARE mentre tutti quanti, politicanti da strapazzo, parlano solo di sospendere e di rinviare.

Se non fosse che stravede per l'accoglienza indiscriminata di cani e porci lo voteremmo perfino noi.