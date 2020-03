Ce n'è anche per Cecco a cena



La resa dei... Conte e il genio che alberga a Palazzo dei Bradipi

giovedì, 12 marzo 2020, 21:32

di aldo grandi

Non ce ne vorranno il sindaco Alessandro Tambellini, attualmente chiuso nella propria abitazione perché positivo al Coronavirus e al quale auguriamo, come abbiamo già fatto, una pronta guarigione. Lo abbiamo più volte 'massacrato' politicamente e ideologicamente, ma è una persona pulita, corretta, onesta. E' di sinistra, è vero, ma non si può essere perfetti e, in fondo, ai tempi della nostra beata incoscienza lo siamo stati un po' tutti, noi in primis. Così come, speriamo, non ce ne vorrà l'amico e assessore Francesco Raspini al quale rinnoviamo la nostra simpatia pur domandandoci come fa, un uomo d'ordine appartenente alle forze di polizia, a militare con una formazione politica che fa a cazzotti con l'ordine costituito, il buonsenso e la difesa dell'interesse nazionale. Ma lasciamo perdere e veniamo al sodo. Abbiamo appena ricevuto la notizia che, a partire da domani mattina venerdì 13 marzo, sarà accessibile a tutti la Zona a traffico limitato. Tutti i varchi elettronici saranno spenti per consentire una più agevole accesso alle persone in difficoltà o che devono accudire persone fragili o in isolamento del centro storico. Con lo stesso spirito sempre domattina e fino al 3 aprile tutti i parcheggi a pagamento saranno gratuiti. Ora, ci domandiamo qual è il senso di aprire la città quando il Governo ha appena varato un decreto che impedisce a tutti di muoversi dalle proprie abitazioni se non in caso di stretta necessità, per di più, tutta da verificare e con il concreto rischio di vedersi appioppata una bella ammenda o multa che dir si voglia.

Ci sembra una sorta di remake del film cult degli anni Ottanta Che mi hai portato a fare sopra Posillipo se non mi vuoi più bene? E cioè cosa cavolo apri a fare i varchi telematici quando in città non ci può venire nessuno perché bisogna restare in casa? E stesso discorso per i parcheggi: a cosa serve renderli gratuiti se la gente non solo non può muoversi, ma se anche potesse, non saprebbe né dove andare né cosa fare visto che grazie al Conte di Governo tutti i negozi sono finiti con le pezze al culo?

Giustamente la nostra giunta potrebbe rispondere che si tratta di un provvedimento ad hoc per il Coronavirus, non certo per favorire commercianti o ristoratori o gestori di pubblici esercizi. Tranquilli, di questo non abbiamo mai avuto dubbi. Il provvedimento del Governo Pd-5Palle che ha chiuso le città italiane anche quando queste non hanno avuto numerosi contagi o vittime, in una cosa è riuscito: a toglierci dai coglioni i mendicanti di colore che stazionavano tutti i giorni, con la pioggia o con il sole, a chiedere l'elemosina ai lucchesi tonni che li mantenevano regolarmente. Ora, finalmente, non possono chiedere più niente a nessuno. E se cogliessero l'occasione per rimbarcarsi verso le coste africane sarebbe cosa buona e giusta, loro dovere e fonte di salvezza (nostra).

Allora, se vogliamo veramente combattere il Coronavirus che, a nostro modesto avviso, a queste latitudini, almeno per ora, ci sembra un nemico abbordabile, pensiamo subito a come fronteggiare un nemico ancora maggiormente devastante, quello sì, capace di uccidere in massa, rappresentato dalle conseguenze economiche e sociali prodotte dai geni di Palazzo Chigi, indubbiamente molto, ma molto più pericolosi di quelli di Palazzo Orsetti.

Quando questa storia sarà terminata, si conteranno... i cadaveri per le strade, in senso figurativo ci auguriamo, ma non saranno le vittime del Coronavirus o, almeno, non saranno solo quelle. Molte di più le persone che non avranno soldi per mangiare e per dare ai propri cari una vita dignitosa. Continuiamo a chiedere aiuto all'Unione Europea quando l'unica cosa da fare sarebbe uno scatto d'orgoglio e un vaffanculo a tutti gli organismi sovranazionali che limitano la nostra libertà e la nostra sovranità. Se non siamo noi i primi ad essere in grado di aiutare noi stessi, come possiamo pensare che lo facciano gli altri?

Già, ma guardateli bene i nostri politicanti, osservateli attentamente: ma vi sembra gente con gli attributi? Vi sembrano uomini in grado di accollarsi sulle spalle le responsabilità necessarie a restituire ad un popolo l'orgoglio e la fiducia in se stesso? Sono lì e là a tendere la mano, a chiedere umilmente all'Europa se possiamo fare questo o quello di fronte a una emergenza che ci sta distruggendo. E l'Europa ci prende per le chiappe e ci tratta come degli appestati. Anzi, il mondo, ormai, ci considera tali.

A fine pandemia bisognerebbe fare davvero la resa dei... Conte. Ma senza sconti e, soprattutto, senza alcuna pietà.