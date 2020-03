Ce n'è anche per Cecco a cena



Ma può una mascherina costare otto euro? No, secondo noi no

lunedì, 30 marzo 2020, 10:58

di aldo grandi

Una signora ci ha contattato dicendoci che il giorno prima, presso la farmacia di viale Marti a Lucca aveva acquistato una mascherina di cotone lavabile al prezzo di otto euro. Abbiamo chiesto lo scontrino ed effettivamente l'importo era quello. Abbiamo fatto una serie di telefonate e abbiamo pubblicato un articolo con diversi importi, più bassi, indubbiamente, di quello pagato dalla cliente della farmacia. Questa mattina abbiamo telefonato al negozio e ci è stato detto che le mascherine, attualmente, in vendita, costano otto euro. Sono di cotone e, pare, riutilizzabili. Bene, ma al di là del libero diritto di vendere da parte della farmacia e indipendentemente dal costo in fattura, è giusto pagare questa cifra per un prodotto che, teoricamente e non solo, dovrebbe aiutare la gente a non infettarsi e non infettare? Noi crediamo di no. Se andiamo su Internet vediamo che le mascherine, lavabili, sia pure in confezioni sigillate e in quantità infinitamente superiori, costano appena più di due euro. In attesa che lo stato o gli altri enti pubblici mettano a disposizione dei cittadini gratuitamente i dispositivi di protezione - arriverà un momento in cui saremo inondati da una sovrapproduzione - crediamo che tutti quanti dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza - e anche tutte e due - ed evitare di acquistare prodotti particolarmente cari altrimenti il rischio è che se arriveranno a costare più di 15 euro cosa facciamo, le vendiamo a 17? Qualcuno dovrebbe imporre un prezzo al di sopra del quale non si dovrebbe andare. Una famiglia di cinque persone o più, dovrebbe, quindi svenarsi?

E poi non ci vengano a dire che che in questa emergenza si vede il trionfo della solidarietà e della vicinanza. A noi, a parte i due metri o anche meno di distanza che la vicinanza la rendono impossibile, ci sembra che, al contrario e salvo qualche eccezione, il mondo si sia sempre più chiuso in e su se stesso e che ognuno guardi prima al proprio orticello e, poi, se c'è tempo e voglia, a quello del vicino. Sbagliamo? Siamo cinici? Sovranisti e magari anche fascisti? A proposito, vogliamo vedere, a pandemia conclusa, se ci sarà ancora qualcuno che verrà a sfondarci i coglioni con questa storia dell'antifascismo.