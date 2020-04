Ce n'è anche per Cecco a cena



Caserma Lorenzini, falde acquifere inquinate per colpa dei militari, ma la bonifica se non ci pensa il ministero della difesa, spetterà al comune

sabato, 11 aprile 2020, 11:06

di aldo grandi

Non è soltanto un colpo di scena, ma una vera e propria bomba ecologica che va disinnescata al più presto attraverso un'opera robusta di bonifica dell'area. Stiamo parlando della ex caserma Lorenzini di corso Garibaldi, area pressoché abbandonata a se stessa dall'amministrazione comunale che, fino ad oggi, non ha mai spiegato per quale ragione non si procedesse, come richiedevano i commercianti, a una nuova area di parcheggio a pagamento oppure, come sostengono i residenti, a un'area attrezzata a verde pubblico.

La spiegazione di questa assenza da parte della giunta Tambellini è, adesso, evidente: prima di procedere a qualunque assegnazione di destinazione d'uso, è indispensabile procedere all'opera di bonifica poiché il sito è fortemente inquinato. E visto che, soprattutto, di questi tempi, la giunta Tambellini non naviga nell'oro, ecco che la bonifica non potrà essere posta in essere se non da coloro che hanno causato l'inquinamento del terreno.

Ebbene, il 25 marzo 2020, ossia pochi giorni fa, l'ufficio direzione ambiente ed energia settore bonifiche, nella persona del dirigente Franco Gallori, ha emesso un decreto con cui si individua il soggetto responsabile della contaminazione. Quest'ultimo, alla luce delle analisi disposte dall'agenzia regionale Arpat, è il ministero della Difesa con sede a Roma in via XX Settembre al quale è stato comunicato il decreto, ma qualora non dovesse provvedere il ministro Lamorgese, in tutt'altre faccende affaccendata, sarà il comune di Lucca a doversi fare carico della bonifica del sito.

Nella foto: come si presenta, ora, l'area contaminata all'interno della ex caserma Lorenzini in Corso Garibaldi.