Ce n'è anche per Cecco a cena



Coronavirus e mascherine, a Capannori l'opposizione attacca Menesini, ma è un gioco sporco che non accettiamo

lunedì, 6 aprile 2020, 20:18

di aldo grandi

Chi ci conosce e, soprattutto, ci legge - le parole sono pietre scriveva Carlo Levi - sa bene che con il sindaco di Capannori e presidente della Provincia Luca Menesini non siamo mai stati particolarmente teneri. Le sue politiche di apertura nei confronti di clandestini o Lgbtq ci hanno sempre inorridito e non glielo abbiamo mai mandato a dire. Probabilmente la scarsa simpatia è reciproca, ma così va il mondo, non si può piacere a tutti e, a volte, è difficile persino piacere a qualcuno, ma, certamente, sempre meglio che non dispiacere a nessuno. Tuttavia ieri sera ci siamo imbattuti, per caso, in un post su facebook in cui Matteo Petrini di Fratelli d'Italia, all'opposizione in consiglio comunale a Capannori, se la prendeva con il sindaco per la questione delle mascherine, ossia perché, a suo giudizio, Luca Menesini non aveva fatto niente per renderle obbligatorie, si era mosso in ritardo per farlo e solo perché la Regione e la minoranza avevano fatto pressioni. Stesso discorso, in sostanza, da parte di Salvadore Bartolomei, ex candidato a sindaco. Ebbene, noi non ci stiamo a questo gioco al massacro, non ci stiamo, sia ben chiaro, a fare politica su questa emergenza sanitaria dove tutti, dal primo all'ultimo, casomai hanno detto tutto e il contrario di tutto. Luca Menesini, né più né meno di come ha fatto Giorgio Del Ghingaro a Viareggio, ha sostenuto, come ci ha confermato, che le mascherine non fossero necessarie se perfino il capo del dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli continua a rifiutarsi di indossarle.

La sua convinzione, a quanto pare, non è cambiata e, giustamente, fino ad oggi le mascherine che ha ricevuto ha pensato bene di donarle a chi ne aveva realmente bisogno e ne era sprovvisto, ossia a coloro che operano quotidianamente all'interno dell'ospedale San Luca. Adesso Dumbo Rossi ha deciso improvvisamente che saranno obbligatorie e annuncia, udite udite, che ne verranno distribuite due a testa che, almeno stando alle indicazioni degli esperti, potranno bastare per un paio di giorni sì e no. Allora, giustamente, il Menesino che sarà anche post-comunista, ma sciocco non è, si domanda come sarà possibile, dopo, far sì che tutti ne abbiano una scorta senza doverle pagare, per questo, così tanto da svenarsi.

L'opposizione, come abbiamo detto, attacca proprio su un tema che, a nostro avviso, non dovrebbe esistere nella polemica politica. Dire che Menesini non ha pensato a distribuire le mascherine volutamente, significa accusarlo di negligenza e di irresponsabilità. No, non ci stiamo e non ci siamo. Ci rifiutiamo di prendere anche solo in considerazione una ipotesi priva di senso e di intelligenza come questa.

Ancora una volta i partiti dimostrano soltanto una cosa: di fare schifo. Destra o sinistra non importa. Possibile che tutti, a destra, pensino e dicano le stesse cose così come avviene a sinistra? Ma dove sono finite l'autonomia di pensiero e l'indipendenza di giudizio? E sì che Salvini le sue cazzate le ha fatte e le ha dette... Prima voleva aprire tutto e adesso chiuderebbe anche la porta del cesso a chiave. Ma smettiamola o rischiamo di sembrare ridicoli.

Se l'opposizione vuole spodestare il potere menesiano cerchi altre strade perché, così facendo, non va da nessuna parte anzi, al limite riesce a entrare nel cesso e a chiudersi la porta alle spalle.