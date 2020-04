Ce n'è anche per Cecco a cena



Coronavirus, a Lucca i nuovi contagi si contano sulle dita di una mano... amputata: cosa si deve aspettare prima di riaprire tutto?

domenica, 5 aprile 2020, 10:39

di aldo grandi

La gente guarda le immagini in Tv, ascolta le dichiarazioni dei profeti del virus, ma non legge i numeri o meglio, li legge, ma è come se non li vedesse. Non si sofferma, cioè, sui dati statistici che sono quelli che non mentono mai, preferisce lasciarsi condizionare emotivamente da input che causano l'insorgere di panico, paura, insicurezza, piuttosto che cercare di mantenere un equilibrio fondato sulla ragione e sulla logica che, ad essa, dovrebbe corrispondere. Noi, al contrario, è da oltre un mese, da quando questa epidemia - non pandemia - si è diffusa che proviamo a mantenere una rotta costante e contraria. Così stiamo tenendo il conto dei contagi nella nostra città, Lucca, una realtà abitata da circa 90 mila abitanti che, attualmente e salvo rare eccezioni, restano chiusi in casa ligi alle direttive di un Governo dove il principale consigliere del primo ministro è uno fuoriuscito dal Grande Fratello e non solo. Ebbene, ieri, ad esempio, Lucca ha avuto solo due nuovi contagi e, andando indietro, si sono avuti numeri bassi, anche uno zero e con un massimo inferiore a dieci. La domanda, quindi, è questa: se da diversi giorni a questa parte i nuovi contagiati nella nostra città a malapena superano le cinque unità, quanti dovranno essere affinché si possa ricominciare ad aprire nuovamente le porte? Qualcuno, attenzione, potrebbe risponderci che in altre città e province, in Lombardia, per esempio, la situazione è ben diversa, ma è proprio questo che ci lascia sbigottiti.

Come si può pensare, nell'anno di (dis)grazia 2020, di trattare allo stesso modo situazioni così diverse? Questo modo di procedere non è soltanto dettato, a nostro modesto avviso, dalle convinzioni degli esperti. C'è qualcos'altro che rappresenta una costante dei nostri tempi, tempi di mediocrità, di uniformità, di omogeneizzazione, di livellamento verso il basso. Accade anche nelle scuole e nelle università, nella vita quotidiana, nel mondo del lavoro: non si valorizzano le diversità, i meriti, le minori o maggiori capacità, non si esaltano i più bravi e i migliori. Al contrario. Il farlo comporterebbe, comunque, una scelta e, quindi, una assunzione di responsabilità.