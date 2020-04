Ce n'è anche per Cecco a cena



Corovinarus, non capite un... Conte

giovedì, 16 aprile 2020, 20:39

di aldo grandi

«S'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche». Tradotto, «Se non hanno più pane, che mangino brioche». La frase, si legge in qualche libro di storia, venne pronunciata da Maria Antonietta D'Asburgo Lorena, principessa e consorte di re Luigi XVI, durante una delle tante sommosse del popolo affamato. Sappiamo tutti, poi, come finì, con la giovane regina di Francia, ormai, deposta col marito, ghigliottinata in Place de la Concorde a Parigi. In realtà quella frase sembra avere origini ben più remote, ma ci piace pensare che a pronunciarla fosse colei che terminò la propria esistenza giustiziata dai rivoluzionari e da un popolo esasperato. Purtroppo non siamo in Francia e non c'è né ci sarà mai una rivoluzione né, tantomeno, ai nostri governanti, presidente del consiglio in primis, verrebbe in mente di consigliare le briosce, in italiano, ai milioni di italiani che ha messo in mutande e ridotto alla miseria con le sue draconiane e assurde misure per contenere il virus part-time denominato Covid-19. Non c'è nemmeno, ai giorni nostri, la ghigliottina a fare da spauracchio per questi disgraziati a 12 mila euro al mese e, infine e per chiudere il cerchio, gli italiani sono, notoriamente, dei ruffiani e dei cacasotto. Prendete, ad esempio, la scuola. Come si può pensare di riaprire le attività, sia pure a singhiozzo spinto e fra un mese o anche più, e tenere i bimbi a casa con i genitori che stanno impazzendo a fare da tutor ai propri figli? Sarà necessario un esercito di baby-sitter, ma con cosa le paghiamo se l'economia è ferma e la disoccupazione pronta a schizzare oltre ogni limite immaginabile?

E' vero che comandare, recita un vecchio adagio, è meglio che fottere, ma qui le cose sono due: o questi imbecilli al Governo non sanno comandare oppure non hanno mai trombato il ché, se vai a vedere, è la stessa cosa visto che sempre di idiozia e incapacità si tratta. Parlavamo della scuola... Abbiamo un ministro che sta per dichiarare alla nazione che i ragazzi di ogni età torneranno sui banchi solo in autunno perché il virus è pericolosamente ancora tra noi e perché, mormora qualcuno, la nostra classe insegnante è piuttosto datata e, quindi, a rischio contagio da parte degli alunni i quali, al contrario, il virus lo avvertono a malapena.

In tutta Europa, perfino nella devastata e simile a noi Spagna, le scuole riapriranno a maggio eppure si tratta di paesi che, sul fronte della lotta al Coronavirus, sono partiti dopo di noi e, logica vorrebbe, dovrebbero ripartire più tardi. Invece no, ripartiremo noi per ultimi, tanto per non smentirci e per far vedere a tutto il mondo che siamo i soliti morti di fame di sempre, buoni solamente per elemosinare e leccare il culo ai potenti di turno invece che tirare fuori gli attributi e stringere la cinghia in difesa della nostra dignità. Cinghia che, comunque vada, dovrà sicuramente essere stretta di parecchi buchi perché è evidente che si prospettano tempi non difficili, ma tragici.

Questi imbecilli che ogni giorno si sciacquano la bocca pensando e parlando della nostra salute, non capiscono un... Conte altrimenti capirebbero che la salute deriva dalla possibilità di poter soddisfare i bisogni essenziali della propria famiglia. Hanno barricato tutti in casa e si divertono a mandare i soliti servi(tori) dello stato, con tanto di elicottero, a inseguire i criminali che passeggiano o corricchiano sulla spiaggia. Magari lo facessero nei confronti di spacciatori e criminali vari.

Noi non sappiamo perché in Italia gli alunni devono stare a casa fino a settembre o anche ad ottobre con gli insegnanti che percepiscono stipendio pieno. A rigor di logica, scuole chiuse, stipendi, quantomeno, ridotti come accade dappertutto. Invece no, professori e maestri se ne stanno a casa e, come tutti i dipendenti pubblici, il 27 di ogni mese ricevono sul conto corrente l'accredito. Che poi i nostri figli siano, sostanzialmente, delle capre, pardon, pecore ché le capre sono animali intelligenti, e vengano superati da tutti i colleghi delle università estere, non importa.

Già, adesso va di moda la cosiddetta didattica on line e c'è anche chi vorrebbe procrastinarla oltre l'emergenza. Purtroppo viviamo in un mondo alla rovescia. Una volta, quando, al contrario, viaggiava alla diritta, le scuole erano le palestre di vita dove si formavano le generazioni che, un giorno, avrebbero preso sulle spalle il peso delle responsabilità. Oggi, non soltanto non ci sono più palestre, ma nemmeno spalle. E mentre insegnanti e maestri si dilettano nel fare lezioni a distanza cercando di convincere e convincersi della loro stessa efficacia rispetto a quelle tradizionali, ci sono mamme, soprattutto, e famiglie che vanno fuori di testa perché costrette a tornare a scuola altrimenti l'attenzione dei figli di fronte allo schermo del pc andrebbe a farsi benedire.

Già, ma abbiamo tutti terrore del virus. E poi questi bambini, adolescenti, studenti, diciamolo francamente, sono dei veri e propri scassacazzi. Non solo per ché abituati a fare quello che gli pare, ma anche perché, adesso, sono anche i peggiori potenziali trasmettitori del contagio. Sì, in sostanza, dicono gli esperti a un tanto al chilo, proprio i più giovani sono i più pericolosi per tutti gli altri. Roba da pazzi! Ma come?, invece di essere contenti che i bambini, solitamente i più deboli con gli anziani, questa volta se la cavano senza problemi, ecco che adesso diventano peggio dei monatti.

Viviamo in uno stato (sic!) dove tutti pensano che fare qualcosa spetti a qualcuno, ma non a se stessi. Dove ci sono quelli che hanno lo stipendio garantito a ogni fine mese e la maggioranza che, al contrario, questo stipendio se lo devono conquistare a caro prezzo mese dopo mese. E la cosa più assurda è che ci hanno insegnato, sindacalisti da strapazzo e politicanti da stracazzo, che essere imprenditori o commercianti o artigiani, sì, insomma, a fare da sé, si è dei ladri, degli evasori, dei delinquenti.

Viviamo in una sorta di bacinella piena di merda fino all'orlo all'interno della quale nessuno vuole assumersi le responsabilità derivanti dalla propria mansione. E' tutto uno scaricabarile, un cercare di evitare la prima linea, un fuggi-fuggi come lo abbiamo visto migliaia di volte nella storia vergognosa di questa classe dirigente, a partire dall'8 settembre 1943 o, ancor prima, il 25 luglio dello stesso anno.

E quella stessa classe dirigente che aveva fornicato col fascismo contribuendo all'avvento della dittatura e alla tragedia della guerra e della distruzione, incredibilmente ce la ritrovammo viva e vegeta appena finito il conflitto, sempre ai medesimi posti di comando, come se niente fosse successo. Peccato che, nel frattempo, erano morti, per colpa della loro ignavia, milioni di italiani che, alla fine, furono i soli a pagare il prezzo più alto.

E adesso, ci sembra, sta accadendo la stessa cosa. E' un copione già visto. Questo Governo di teste di... Conte va avanti come il Titanic a velocità spedita nel buio totale senza nemmeno una strategia o un programma definito. Siamo al 17 aprile e i morti sono ancora più di 500, quasi 600 al giorno. Schizzano i contagi perché qualcuno si è accorto che gli anziani, invece di tenerli accuditi nelle proprie case, ci sono persone che se li tolgono sistematicamente di torno piazzandoli nei ricoveri più o meno stellati, spesso meno che più.

Al 3 maggio mancano ancora 17 giorni e la vediamo dura che i decessi raggiungano le poche decine di unità o i contagi precipitino al desiderio agognato. Quindi, che cosa faranno i nostri scienziati del... Conte? Ci inchioderanno alle porte di casa?, applicheranno la pena di morte?, aggiungeranno altre tre settimane di lockdown così, tanto per gradire?, o, magari, si toglieranno dai coglioni tutti quanti, dal primo all'ultimo, corresponsabili, complici e alleati del più inetto, inutile, irresponsabile apparato... digerente che l'Italia abbia mai avuto negli ultimi 50 anni?

Lo stiamo dicendo dall'inizio, ma i giornalisti leccaculo e servi(tori) del sistema editoriale che ci governa e ci dirige si guardano bene dal dirlo e, tantomeno, dal domandarlo. Ci hanno detto, alcuni lettori, di andare a Roma, in conferenza stampa con la protezione civile e il Governo, così da fare qualche domanda intelligente, ma, soprattutto, rompicoglioni, legata al buonsenso della gente comune che non ce la fa più e che sta pagando con la propria vita questa dittatura.

Sarebbe bello. Ne avremmo almeno tre, di domande bastarde, da rivolgere a quegli omini che ogni giorno, alla stessa ora, ci fracassano sistematicamente gli attributi con notizie in grado di devastare la psiche umana anche la meno ansiosa.

Signori, è evidente che siamo alla frutta. Anzi, peggio, al conto. E che a decidere sul da farsi non sono coloro che non hanno i soldi per pagare, ma chi, invece, li ha sempre avuti e continuerà ad averli. Ecco perché nessuno si muove, perché i privilegiati che sono alle leve del comando non hanno interesse a minare il sistema che li foraggia. E i peones sono troppo peones per avere il coraggio di alzare la testa. Allora prepariamoci perché, davvero, entro breve pioverà, ma non acqua, bensì tonnellate di merda. E ce ne sarà per tutti, salvo i soliti noti.