Ce n'è anche per Cecco a cena



La Mercanti supera Giorgino, ma il lockdown è destinato a fare una strage

mercoledì, 22 aprile 2020, 20:31

di aldo grandi

Gliene abbiamo dette di tutti i colori nei (bei) tempi andati. La volevamo cacciare dal tempio come si addice ai mercanti di biblica memoria o, peggio ancora, l'avevamo accusata di essere una sorta di pertinenza politica romana del senatore che l'aveva voluta con sé a Palazzo Madama. Diciamo che non gliele abbiamo mandate a dire, ma lei, a essere sinceri, ha sempre incassato con sportività. Questa volta, alla luce di ciò che è stato deciso dall'amministrazione comunale Tambellini in materia di aiuti alle aziende, non possiamo non rilevare che è stata in grado di eguagliare e, forse, anche superare il Giorgino sindaco di Viareggio che avevamo portato ad esempio della nullità dei provvedimenti adottati a Lucca rispetto a Viareggio. L'opposizione in consiglio comunale, è vero, lamenta che si tratta di un pacchetto di aiuti insufficiente, ma la domanda sorge spontanea: e se non avessero fatto nemmeno quello cosa sarebbe successo? Cancellare la Cosap (tassa sul suolo pubblico) fino al 31 dicembre è stata una scelta positiva e di impatto, quantomeno concreta. I varchi telematici chiusi fino al 31 agosto e, eventualmente, fino al 31 dicembre sono e sarebbero fantastici perché abbraccerebbero il periodo natalizio che non è assolutamente da disprezzare sotto il profilo della possibilità di un rilancio. Tassa di soggiorno kaputt è un'altra misura niente male e anche tutto il resto, in attesa delle disposizioni di attuazione, va nella direzione giusta. Onore al merito, quindi, nonostante siamo assolutamente convinti che, alla prima occasione, mister Tambellin man tornerà ad asfissiarci con le sue politiche di accoglienza per cani e porci.

Al di là delle posizioni dell'assessore alle attività produttive, è indubbio che ci sia stato un lavoro di squadra perché ogni assessorato, in realtà, deve aver fatto la sua parte, tra qualche resistenza in più o in meno. Sappiamo che dentro il palazzo dei Bradipi ci sono persone che vedrebbero volentieri la nostra città ridotta ad un cumulo di rovine e prossima alla conquista da parte dei soldati dell'Armata Rossa. Purtroppo i bradipi non comprendono che senza il reddito prodotto dai milioni di partite Iva esistenti, sarebbero costretti a fare la fame invece di avere lo stipendio garantito a ogni fine mese.

Comunque sia e al di là di ciò che queste misure rappresentano, un consistente passo avanti da una amministrazione comunale che si era contraddistinta per immobilismo, c'è da aggiungere che il lockdown deciso da una massa di incapaci e di idioti produrrà effetti devastanti. A Roma si sono bevuti il cervello e solo noi italiani ci meritiamo una classe dirigente e politica che ha abdicato alle proprie responsabilità per affidarsi ai virologi di turno che della vita conoscono un cazzo o quasi. Un Governo di debosciati e di bastardi senza gloria che ha monopolizzato i mass media istituzionali inviando messaggi atti solo a terrorizzare famiglie e imprenditori. Se qualcuno insorgesse, lo diciamo sinceramente, questa volta faremmo fatica a non stare dalla sua parte. Perché non si può impedire alla gente di vivere e se qualcuno lo impedisce, allora è giusto e sacrosanti ribellarsi per porre fino a una dittatura che se fosse stata messa in piedi da un Salvini o da una Meloni, sarebbe corso il sangue per le strade.

Chi guadagna 12 mila euro al mese come i nostri politicanti da strapazzo ai quali faremmo volentieri fare la stessa fine che, a rivoluzione francese avviata, fecero i coniugi reali, non può capire cosa significhi lavorare. Non può comprendere il significato della parola miseria e nemmeno lo stato d'animo di coloro che, a questo stadio, si approssimano grazie ai provvedimenti adottati senza un minimo di discernimento, ma soltanto sull'onda di una emotività tipica della nostra classe dirigente da sempre, quella causata dal cacarsi sotto di fronte alle responsabilità.

Nicola Calipari, che qualcuno di voi ricorderà sicuramente per aver pagato con la vita il sacrificio di aver portato in salvo una giornalista de Il Manifesto - per noi sarebbe rimasta dov'era - in qualità di docente di tecnica criminale e durante un corso per ispettori della polizia di Stato di Nettuno, in aula, ebbe a dire, commentando in maniera critica il dpr 22 settembre 1988 n. 447 (approvazione del codice di procedura penale) ancora in fase di sperimentazione, che non si deve mai legiferare sotto la spinta della emotività perché si combinano dei disastri legislativi che, poi, si ripercuotono sul tessuto sociale. Ci è venuto in mente il nome di Calipari a proposito di un fedele servitore dello stato che era molto più intelligente e preparato di questa accozzaglia di dementi che stanno distruggendo la nostra economia e la nostra cultura.

Per chiudere, quindi, non ci resta, davvero, che piangere e, per i meno fortunati, recarsi al Monte di pietà e impegnare quel poco o quel tanto che hanno. La miseria, bimbi, è in agguato per tutti, ma per qualcuno ancora di più. Sapremo, tuttavia, chi ringraziare e state sicuri che questa volta la Gazzetta, dalla parte del (dis)ordine costituito, non ci sarà.