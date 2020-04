Ce n'è anche per Cecco a cena



Oggi pomeriggio alle 17 saremo in piazza del Giglio, come giornalisti e come cittadini

sabato, 25 aprile 2020, 11:47

di aldo grandi

Oggi pomeriggio alle 17 in piazza del Giglio ci saremo anche noi della Gazzetta di Lucca. A fare i giornalisti, ossia per testimoniare sulla presenza di Andrea Colombini e su quella, eventuale, di altri cittadini che manifesteranno il loro dissenso verso la impossibilità di poter lavorare per garantirsi da vivere. Ma ci saremo anche come italiani e lucchesi che sono stanchi di dover sottostare a delle limitazioni della libertà personale che, inevitabilmente, mettono a rischio la propria sopravvivenza economica e psicologica. Vogliamo augurarci che le forze dell'ordine non infieriranno su tutti coloro che, indipendentemente da ogni colore politico, vorranno, pochi o tanti, pochissimi sicuramente, vorranno dire che è ora di finirla con il chiudere la gente in casa impedendole di andare a lavorare. Questa, il 25 aprile, è la peggiore delle violenze, altro che Liberazione. Certo, importante ricordare il 25 aprile 1945, anniversario della Liberazione da una dittatura che aveva mietuto milioni di vittime, ma altrettanto importante è rendersi conto, oggi, che un'altra liberazione è necessaria, ma non da fascisti e nazisti ché, quelli, ormai, sono ridotti a macchiette o a personaggi da fumetto nostalgico, ma dal rischio, concreto, di finire in miseria qualora il lockdown dovesse proseguire.

Chi scrive non si vergogna a dire che la Gazzetta e le Gazzette non stanno ricevendo pagamenti dai clienti salvo le eccezioni di alcuni fedelissimi. Siamo in un periodo di forte crisi e la pubblicità, come è facile pensare, non arriva. Siamo, quindi, in un bruttissimo momento e tutto ciò per colpa non solo di un virus a mezzo servizio e che tratta la gente e le regioni geografiche in maniera diversa, ma anche per l'inettitudine, la demenza, la vigliaccheria, l'incapacità di una classe politico-amministrativa che non sa nemmeno cosa vuol dire stare vicina ai problemi concreti delle masse.

Anche oggi, come tanti anni fa, a rimetterci sono state le classi meno abbienti ché gli altri, i capitalisti, la nobiltà parassitaria o i bene-benestanti, riuscirono a cavarsela come sempre. Saremo, quindi, in piazza per accertarci che la libertà di dire di no sia garantita non solo da quella carta costituzionale che tanta gente prende a pretesto solo e soltanto quando le fa comodo, ma anche dal buonsenso.

O torniamo ad aprire le porte o sarà un massacro e, soprattutto, ce ne renderemo conto soltanto fra qualche mese. A pagarne le conseguenze saranno non soltanto i già poveri ché, tanto, poveri resteranno ancora di più, ma tutta quella classe media che, fino ad oggi, ha pensato e provato, in parte riuscendovi, a stare a galla. Il distanziamento sociale aumenterà ancora di più, ma non sarà quello fisico che questi dementi ci vogliono imporre, sarà quello che distinguerà coloro che hanno da coloro che, al contrario, non avranno più nulla. Noi chiediamo che sia posta fine a questa idiozia e che venga lasciata la libertà di scelta tra il rischio di ammalarsi, molto aleatorio, in particolare per chi è più produttivo per età e capacità lavorativa, e il pericolo, molto concreto, di perdere anche quel poco di certezza e sicurezza economica che si possiedono.

Perché è anche vero che non si vive di solo pane, ma, intanto, che ci venga garantito, il pane e anche il companatico se ci impediscono di muoverci per guadagnarcelo.

Noi, lo abbiamo già detto, siamo e saremo sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma qualora dovessimo renderci conto che esse andranno contro il popolo, ebbene, ne trarremo le opportune conseguenze. Non possiamo accettare che le forze di polizia perdano il proprio tempo a giocare a guardie e ladri con dei poveri disgraziati che corrono sulla spiaggia o portano a spasso il cane o, magari, si fanno una bella scopata in macchina - a proposito, fare l'amore fa bene e produce ossitocina, l'ormone dell'amore e contribuisce ad affrontare meglio il Covid-19 e le sue paure - per combattere la segregazione imposta dal Grande Demente. Mentre, nel frattempo, il nostro Governo di bastardi rilascia mafiosi e criminali per paura che si infettino: e poi chi li sente i garanti dei detenuti?

Le forze di polizia vengano impiegate per debellare il crimine più o meno organizzato, lo spaccio di droga, la corruzione, le truffe, i furti, le violenze. A proposito, ma quel mezzo milione di contravvenzioni e denunce che sono state fatte ad altrettanti italiani, ma davvero vogliamo riscuoterle per massacrarli e farli diventare poveri ancora di più?

Se così fosse se, cioè, tutto si dice cambierà perché, in fondo, resti, in realtà, tutto com'è, beh, allora davvero muoia Sansone con tutti i filistei.