Ce n'è anche per Cecco a cena



A Massa si lamentano per il nostro giornalismo aggressivo... pensa fossero a Lucca. Intanto il sindaco Persiani ci fa sapere che non si dimenticherà quel che abbiamo scritto. Mamma mia che paura

mercoledì, 19 agosto 2020, 08:23

di aldo grandi

Abbiamo risposto alla terza chiamata. Inevitabile, alla prima e alla seconda, pur sentendo lo squillo del telefono, eravamo immersi in acqua per la nostra quotidiana nuotata in piscina. Facciamo il possibile, del resto, in tempi di Covid-19, per restare chiusi in casa e infilarci la mascherina anche quando siamo al cesso. Così, quando abbiamo risposto, all'altro capo del filo il sindaco Francesco Persiani ha esclamato: "Finalmente questa volta risponde eh..." che non i è capito bene se si trattasse di un rimprovero, di una conferma a chissà quali aspettative o altro.

Abbiamo spiegato che eravamo impegnati in vasche, ma crediamo che non ci abbia nemmeno ascoltato tanto era il livore e la rabbia che stava sputando fuori. "Complimenti direttore, davvero complimenti per questo bel pezzo di giornalismo che ha scritto... Voglio proprio congratularmi con lei, chissà se Montanelli lo avesse letto che cosa avrebbe detto, un articolo bellissimo. Non entro nel merito, ma quel maestà che ha indirizzato al sottoscritto proprio non mi è andato giù. Comunque davvero un bel pezzo, bellissimo esempio di giornalismo di alto livello, lei direttore è davvero bravo, ma si ricordi che io non dimentico e che non finisce qua. Penserò attentamente a cosa fare, nel frattempo di nuovo grazie per aver approfittato di un momento delicato come questo con il Covid che ritorna per scrivere un grande pezzo di giornalismo che resterà nella storia locale della nostra stampa. Lei è davvero ammirevole"...

Persiani era davvero arrabbiato e ha fatto molta fatica a trattenersi parlando, tuttavia, a nuora perché suocera intenda. E noi, che di suocere, nella nostra movimentata esistenza, ne abbiamo avute, addirittura, tre perché la quarta era già estinta, abbiamo inteso. Lei caro sindaco ci ha fatto capire che non si dimenticherà di questo affronto e che, in un modo o nell'altro, prima o poi, ce la farà scontare. Sinceramente, se lei avesse avuto occasione di leggere, su Internet, il nostro trentennale pedegree, si sarebbe reso conto che di nuore che ci hanno sistematicamente sfasciato gli attributi ne abbiamo avute a iosa e a tutte, senza risparmio, abbiamo dato.

Lei sostiene che il nostro è un tipo di giornalismo senza senso. Bene, in base a quali elementi? Noi facciamo l'unica cosa che un giornalista dovrebbe fare e, che, invece, non fa e che nessuno, a noi compresi, ci ha mai insegnato quando battevamo le redazioni dei giornali cartacei istituzionali e istituzionalizzati. Noi rompiamo i coglioni e non ci accontentiamo mai. In più, non riusciamo a digerire l'ipocrisia e il trattare situazioni diverse allo stesso modo così come situazioni uguali in modo diverso.

A casa nostra vige il diritto di chiedere, rispondere, casomai, è cortesia. Lei, forse, è abituato a uno stile che non è il nostro. Noi non siamo sopra le righe, noi le righe non ce le abbiamo proprio mentre troppi, in questo mestiere, hanno solo e soltanto i quadretti.

Vede, a Lucca, in Versilia, in Media Valle e in Garfagnana, sono abituati a questo genere di giornalismo. E noi, che a queste latitudini viviamo, non manchiamo di riproporlo ai nostri lettori che, creda, sono davvero tanti se ci permettono di vivere semplicemente con la pubblicità e non con contributi o sovvenzioni. A Massa e a Carrara abbiamo una piccola squadra, noi, purtroppo, non ci siamo tutti i giorni altrimenti, mi creda, saremmo quel che siamo altrove: un bel dito in c..o con la sabbia o, se preferisce, con l'anello del papa che è anche peggio.

Tutto questo per dirle che lei può fare ciò che vuole, ma qui, come direbbe la Boldrini con la quale abbiamo un processo per diffamazione che va avanti da tre anni, non ci sono leoni da tastiera, casomai leoni, anche se un po' vecchi, e basta, perché sulla tastiera, creda, di coglioni ce ne sono fin troppi.