Fausto Borella l'incompreso

lunedì, 31 agosto 2020, 20:18

di aldo grandi

L'unica colpa che questa città non perdona a Fausto Borella è di non aver seguito le orme paterne e fatto l'avvocato, possibilmente di grido come il padre. Ma come, pensano i benpensanti, ha avuto la fortuna di avere una carriera già avviata e una strada già segnata e che fa?, manda tutto a quel paese e si mette a fare di testa propria? Già, in una città dove lo sport più praticato è godere delle disgrazie altrui oltre a guardare sistematicamente in casa d'altri, era prevedibile che a Fausto Borella - e non solo a lui - facessero sistematicamente le bucce un giorno sì e l'altro pure. Lui, a dire la verità, ha le spalle piuttosto larghe e alla veneranda età del mezzo secolo anche la consapevolezza che non si può piacere a tutti e che è già tanto se si riesce a piacere a qualcuno. Abbandonata la via forense che avrebbe, comunque, potuto garantire agi e sedentarietà, Borella si è messo in testa di fare il maestro. Di che?, ha chiesto qualcuno. D'olio ha risposto qualcun altro. Olio? Ma che razza di maestro è uno che si occupa di olio e, soprattutto, che cosa e a chi insegna? Nessuno a domandarsi se la strada intrapresa da questo figlio d'arte servisse, almeno, a soddisfare le sue aspirazioni. Lui non si è buttato giù, anzi, ha deciso di andare avanti e, pagando quasi sempre di persona, ha provato a raggiungere un posto al sole.

E' stato, per alcuni anni, anche presidente del Circolo dell'Unione, una sorta di assemblea formata da lucchesi più o meno abbienti o dai cognomi altisonanti, dove ha cercato di portare entusiasmo e spirito di iniziativa. Peccato che, come solitamente accade a queste latitudini, non glielo hanno perdonato quel 'vizio' di amare le cose belle e di voler migliorare lo stato di quel club e, alla fine, per non rimetterci anche l'anima, ha scelto di dimettersi. Le sue dimissioni fecero scalpore e non ci sembra che, da allora, il circolo abbia progredito granché, ma è roba che non ci interessa, noi che alle consorterie abbiamo sempre preferito una splendid isolation come direbbero i sudditi di sua maestà.

Da qualche anno a questa parte il Borella aveva preso a realizzare una manifestazione dedicata all'olio extravergine di oliva e ai prodotti tipici che aveva portato a Lucca decine di aziende. Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio e a Villa Bottini, a Palazzo Ducale e, infine, al teatro del Giglio dove gli furono chiesti 14 mila euro per organizzare l'evento, il Borella aveva fatto centro riuscendo a dimostrare a se stesso e agli altri che si può proporre manifestazioni enogastronomiche di successo.

Poi, però, deve essere successo qualcosa. Chi dà la colpa ai lavori mai terminati del loggiato in piazza San Michele, chi accusa l'amministrazione comunale e, in particolare, l'ex assessore alle attività produttive Valentina Mercanti e il vice sindaco Lemucchi di essersi dimenticati di questo ex enfant nemmeno tanto prodige, ma sicuramente molto, ma molto self-made man, chi, infine, se la prende con il carattere di quest'uomo che non ha l'abitudine di pregare più di tanto.

La fondazione Cassa di Risparmio di Lucca gli dà un aiutino, altrettanto fa la fondazione Banca del Monte, ma nonostante tutto a Lucca non si è riusciti a trovare una sede che potesse, in qualche modo, permettergli di fare quello che aveva sempre fatto e avrebbe voluto continuare a fare. Così, il Nostro ha pensato bene di trasferirsi altrove e a Pietrasanta gli hanno fatto, si fa per dire, ma rende bene l'idea, i ponti d'oro accettando di ospitare la sua manifestazione che, terminata ieri dopo il week-end, ha riscosso un buon successo grazie anche ad un bel battage pubblicitario e pubblicistico: oltre 3 mila cataloghi andati esauriti, tutti i produttori che hanno esposto - oltre a 20 aziende di olio - che hanno venduto tutti i prodotti esposti e, soprattutto, hanno avuto occasione di moltiplicare i contatti. Il sindaco Alberto Giovannetti glielo ha detto papale papale: contratto triennale perché uno così non vogliamo perderlo.

Allora qui le cose sono due: o a Lucca non hanno capito un cazzo, oppure a Pietrasanta hanno l'anello al naso. Ci sembra molto più probabile la prima ipotesi e non riusciamo a comprendere perché. In fondo, a chi dava fastidio il Borella che, nel cuore e a fine estate, organizzava una degustazione di ostriche che a Lucca nemmeno se giri con il lanternino riesci a trovare?

C'è chi sostiene che è anche colpa di Borella medesimo. Ma in che senso? Se ce lo spiegate ci fareste un favore. Noi, almeno fino a quando non ci convinceranno del contrario, riteniamo Fausto Borella una persona meritevole di fiducia. E se non la ottiene a Lucca, fa bene a cercarsela altrove.