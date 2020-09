Ce n'è anche per Cecco a cena



Giani avrà anche vinto, ma a Lucca il centrodestra ha trionfato e Tambellini con la sua giunta non ha mosso un voto: che si dimettano

martedì, 22 settembre 2020, 11:15

di aldo grandi

C'è gente che non ha, davvero, un briciolo di coraggio e di onestà intellettuale. Prendete queste elezioni. Il centrosinistra ha vinto perché Firenze e la sua conca sono un covo di appestati verniciati di rosso e veterocomunisti con il Rolex. Aggiungiamoci, poi, anche Livorno altra città dismessa e ridotta alle rovine, qualche altra enclave di ex resistenzialisti falliti e il gioco è fatto. A Lucca e in provincia, però, le cose sono andate diversamente. A Lucca Susanna Ceccardi e la sua coalizione hanno vinto alla grande, stravinto diremmo e noi abbiamo avuto la vista giusta e lunga nell'annunciare che i lucchesi si erano e si sono rotti sistematicamente i coglioni di essere governati da una giunta che definire immobilista e immobile è un eufemismo. Dieci punti di vantaggio sono un bel bagaglio. E vogliamo aggiungere l'elezione di Valentina Mercanti - e di Mario Puppa - il brutto anatroccolo abbandonato da molti colleghi assessori che sponsorizzavano spudoratamente Francesca Fazzi a cominciare dal sindaco Tambellini e dal probabile candidato a sindaco fra due anni Francesco Raspini? Siamo sinceri: Tambellini non ne ha azzeccata una. Ed è inutile che vada a cercare aiuto in giro per spiegare questa catastrofe. La verità è che i lucchesi non lo vogliono più. E con lui non vogliono più nemmeno la sua giunta.

Cosa dovrebbe fare, secondo voi, un sindaco onesto intellettualmente? Andare a casa! Dopo aver promosso un candidato che non è stato eletto, dopo aver preso una leganta epocale nella sua città che ha visto trionfare oltre il 50 per cento Lega e Fratelli d'Italia, cosa crede di poter ancora proporre? I prossimi due anni saranno, per lui e la sua giunta, una lunga, infinita agonia. Ed era ora, doveva già esserlo l'ultima volta, ma 361 voti, Donatella Buonriposi e il solito, vetusto e rancido richiamo all'antifascismo e alla resistenza, lo avevano salvato, bandiera rom in comune compresa, dalla disfatta.

Ma voi credete che si dimetteranno? Levatevelo dalla testa, sono attaccati col mastice alle poltrone di palazzo Santini e palazzo dei Bradipi. Ma il loro destino è segnato. Ha fatto bene la Mercanti ad andarsene e ad abbandonare chi non aveva mai avuto fiducia in lei. Tra l'altro pare ci sia qualcuno che va in giro dicendo che la sua vittoria è merito della giunta che l'ha sostenuta. Senza vergogna. Aveva, a Lucca, tutti contro: alle sue presentazioni non c'è andato nessuno dei maggiorenti del Pd a Lucca, tantomeno il sindaco o il presidente del consiglio comunale o il vice sindaco.

Noi non siamo certo contenti per la vittoria di Giani, ma siamo felici per la promozione di Mercanti. E abbiamo visto giusto nell'intervistarla. A proposito, rivincita anche per Andrea Marcucci che ha puntato su due cavalli e li ha visti vincere entrambi. Alla faccia di Marco Remaschi che non risponde al telefono.

Volete sapere chi è stato, a Lucca, l'unico vero vincitore di queste ultime settimane?

Mario Pardini che ha avuto il coraggio di gettarsi nella mischia quando nessuno ancora sapeva come sarebbe andata a finire. Se non lo avesse fatto e il centrodestra avesse vinto, avrebbero detto che sarebbe saltato sul carro del vincitore, così, al contrario, ha dimostrato coraggio e linearità d'azione.