Ce n'è anche per Cecco a cena



In viale Regina Margherita, alle spalle della questura, c'è una emergenza: cosa si aspetta a fare qualcosa?

martedì, 15 settembre 2020, 12:35

di aldo grandi

O siamo noi che ci stiamo rincoglionendo oppure qualcun altro che ha gli occhi foderati di prosciutto. Ieri sera ambulanze e volanti sono dovute intervenire per una rissa scoppiata in viale Regina Margherita davanti al kebab, una rissa che ha visto protagonisti alcuni marocchini e altrettanti pakistani. Non è la prima volta che ciò accade e che da una certa ora in poi camminare lungo viale Regina Margherita in prossimità del kebab in questione è quantomeno limitativo. Che ci fosse un problema di ordine pubblico per la notevole presenza di immigrati alcuni dei quali tutt'altro, evidentemente, che bene intenzionati, è risaputo da tempo, ma sembra che si faccia finta di non vedere. Già da alcune settimane circolano in rete consigli a evitare questa zona nelle ore serali proprio per il rischio di liti o risse tra persone appartenenti ad etnie diverse. Un problema che si sta presentando di frequente e al quale, almeno fino ad oggi, nessuno ha pensato di porre rimedio. E siamo, è giusto dirlo, alle spalle della questura e i primi a intervenire sono, ovviamente, gli agenti delle Volanti che non lesinano il loro impegno. Noi che, in questa valle di lacrime, viviamo da oltre un trentennio, non ricordiamo un presenza così massiccia di avventori immigrati in un esercizio pubblico su questa strada.

Qualcosa, evidentemente, deve essere cambiato nella geografia degli appostamenti-spostamenti. Fatto sta che non sono mancate anche le lamentele di chi, nella strada, abita o vorrebbe, comunque, poter evitare simili episodi. Come quotidiano, quindi, particolarmente attento all'aumento sia della presenza di immigrati - sempre più dannosa, altro che risorse - sia alla crescita di episodi di invivibilità e degrado, ci appelliamo al nuovo questore - la parola questora la lasciamo alla Boldrini - che ci dicono essere iperattiva e decisa a lasciare il segno, affinché prenda provvedimenti per evitare che episodi come quello di ieri sera avvengano nuovamente e con frequenza.