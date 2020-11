Ce n'è anche per Cecco a cena



Coima annuncia accordo con Tagetik, fa due passi indietro e uno avanti. E Bertocchini? Tace

venerdì, 6 novembre 2020, 22:22

di aldo grandi

Alcuni giorni fa abbiamo scritto che Coima Milano, al di là di ogni valutazione di carattere professionale, è pappa e ciccia con il Qatar, stato integralista islamico che finanzia e appoggia la costruzione di moschee e non solo in tutta Europa e anche in Italia del nord oltre ai gruppi fondamentalisti islamici - e non islamisti come ama differenziare la Sinistra peracottara e stupida - e che, quindi, i soldi provenienti da quella fonte non li vogliamo a Lucca nemmeno per ristrutturare la ex manifattura tabacchi che, a nostro modesto avviso, non andrebbe recuperata, ma abbattuta poiché fa schifo e non rappresenta alcunché di architettonicamente valido. Se si buttasse giù e si decidesse di ripartire da zero, si risparmierebbero i 60 milioni di euro che l'erede di King Arthur, Marcello Bertocchini, attuale presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca vorrebbe dedicare all'intervento. Ovvio che davanti agli oltre 5 milioni di euro di parcelle ipotizzate, i professionisti liberi o meno di casa nostra strabuzzano gli occhi, ma a noi importa poco. Il fatto è che questa città, di fronte alla pecunia, farebbe affari anche con il porco. Comunque sia dopo appena qualche giorno - singolare coincidenza - ecco la nota ufficiale con cui Coima spiega le proprie intenzioni annunciando un passo indietro e due avanti, l'opposto di quel che sosteneva il vecchio Vladimiri Ulianov in uno dei suoi opuscoli propagandistici. Passo indietro di Manfredi Catella su alcuni punti:

rinuncia alla preventiva acquisizione di pareri e autorizzazioni relativi alla fattibilità degli interventi sugli immobili oggetto del contributo pubblico che comportino l'insediamento di nuove funzioni; esclusione del Baluardo di San Paolino dalle opere interessate dagli interventi di riqualificazione oggetto del Project Financing; riduzione della durata della Concessione in gestione sui parcheggi da 50 a 40 anni; previsione di un meccanismo di condivisione con il Comune dei ricavi da parcheggio oltre la soglia che garantisce una redditività minima per i proponenti.

E passo avanti con l'annuncio che Tagetik di Manuel Vellutini e Marco Pierallini ha firmato un accordo con Coima dichiarandosi disponibile a trasferire la sede di Tagetik Software per un periodo di più anni e, quindi, pagando un sostanzioso canone di locazione. Come dire, guardate cari lucchesi che se accettate il progetto di Coima e dell'ex mignolo destro di King Arthur al secolo Arturo Lattanzi, noi abbiamo già un bel po' di soldi che entrerebbero nelle tasche. Di chi, poi, si vedrà, ma non è questo che interessa al momento.

Il Bertocchini è indubbiamente un mago dell'alta finanza e non è difficile, capitando all'improvviso nelle stanze di San Micheletto, trovarlo intento a osservare sul video del proprio personal computer i mercati finanziari di mezzo mondo inseguendo i titoli che la Fondazione detiene nel proprio portafoglio. Del resto perché negare che se è stato King Arthur a vendere a Carlo Fiorani la Cassa di Risparmio di Lucca, Livorno e Pisa alla non indifferente cifra di oltre 3 mila 400 miliardi di lire - l'affare del secolo o quasi - il suo successore, appunto Marcello Bertocchini che aveva tirato su dal nulla appena sbarcato alla Cassa di Risparmio di Lucca, l'ufficio titoli, ha fatto prosperare in maniera altrettanto robusta il patrimonio mobiliare della Fondazione con le sue indiscusse capacità?

Non lo nega nessuno, ma non si capisce cosa c'entri, ora, annunciare un accordo tra due società ancor prima che venga assegnato il bando per l'operazione. Noi siamo ignoranti, ma l'anello al naso, fortunatamente, non lo abbiamo mai visto a queste latitudini, casomai un po' più a sud e al di là del mare.

Come mai Coima e Tagetik al seguito, hanno avuto la necessità fisiologica di annunciare questa manifestazione di intenti? A chi è diretta? Che cosa si vuol far capire con questo? Che chi non vuole il Qatar e l'espansione anche al centro Italia dell'integralismo islamico mascherato con dollari ed euro dello stesso odore di quelli che usiamo ogni giorno, è un negazionista sì, ma delle enormi prospettive future che avrebbe la città di Lucca?

A noi soltanto l'idea che il Qatar sia dietro, più o meno non importa, la società che dovrà realizzare un progetto come quello che condizionerà il centro storico per sempre, ci fa venire l'itterizia altro che Covid-19... E vediamo che il Bertocchini e tutto il resto della fondazione, unico centro di potere ormai a Lucca che distribuisce soldi a destra e, in particolare, a sinistra, si guardano bene dall'intervenire mandando avanti le proprie truppe cammellate. Un nostro caro amico, incontrandoci, ci ha fatto notare che il Qatar, ormai, partecipa anche alle iniziative e ai lavori di Buckingam Palace. Appunto. Un motivo in più, visto come è ridotta la Gran Bretagna sotto il profilo dell'islamismo religioso, per tenere lontani i miliardi qatarioti.

Ci piacerebbe sapere cosa pensano i padroni del vapore Vellutini e Pierallini di questo aspetto o se, invece e come si desume dall'annuncio e dall'accordo, anche per loro, in fondo, pecunia non olet.

A proposito, la vogliamo fare l'ennesima provocazione? E facciamola in questa città di eunuchi che, però, non sanno cantare e che hanno paura di urtare gli equilibri più o meno precari di chi detiene, ma, soprattutto, distribuisce i pani e i pesci. Sempre per restare in tema Islam, non c'è stato un solo cosiddetto intellettuale lucchese, tra i tanti (?), che abbia aperto la bocca per manifestare una opinione o un pensiero su quanto avvenuto a Nizza e a Vienna o anche sul Qatar che proprio stato liberale non è davvero.

Già, ma esiste una classe intellettuale a Lucca o si tratta di un pugno di mosche che sta attento a come soffia il vento e a non urtare il padrone del vapore? E a pubblicare libri stampati da minuscole case editrici che nessuno legge se non i soliti quattro gatti?

L'ultimo scrittore provocatorio che non aveva peli sulla lingua, se non ricordiamo male, era Vincenzo Pardini. Degli altri si è persa traccia. Degli intellettuali politici pure e dei politici intellettuali altrettanto. Ammesso che siano mai esistiti.