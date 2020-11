Ce n'è anche per Cecco a cena



Comprati anche senza essere venduti

venerdì, 27 novembre 2020, 16:59

di aldo grandi

Allora. Tv e radio locali hanno tempo fino a domani per presentare la domanda ed accedere ai contributi del fondo emergenze da 50 milioni di euro messi a disposizione dal Ministro dello Sviluppo economico. Il contributo straordinario, previsto dal decreto del Mise pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 novembre, è riservato alle emittenti locali radio e tv che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionali relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi. Della serie ecco come ti compro e ti addomestico l'informazione. Sarebbe interessante conoscere quali sono, in provincia di Lucca, le aziende di informazione radiofonica e televisiva che si getteranno se non lo hanno ancora fatto, a pesce su questo sostanzioso contributo. Incredibile come un ministro 'compri' con soldi pubblici la collaborazione di quegli organi di informazione che, essendo notoriamente e per la maggior parte, privi di fonti di sostentamento, si trovano a dover accettare pur di sopravvivere. I messaggi, alcuni, li abbiamo già ascoltati da alcune emittenti radiofoniche: semplicemente vomitevoli, ma il bello è che in questo clime aid paura esasperata nessuno riesce più a essere lucido e a distinguere l'assurdo dal possibile.

Cinquanta milioni di euro sono un bel gruzzoletto e, certo, il riceverli non potrà non mettere in una buona ottica il donatore. Noi, che radiofonici e televisivi non siamo, ribadiamo il concetto che, se anche lo fossimo, non saremmo disposti disposti a scendere a patti con chicchessia su questa gestione della presunta emergenza. E' incredibile come, grazie anche a soldi pubblici - ma accade da sempre così - l'editoria debba sopravvivere a patto che diventi una sorta di megafono delle onde sonore governative. Una vergogna che non sappiamo quanti saranno disponibili a mettere in rilievo.

Nel 1977 Giampaolo Pansa pubblicò un libro dal titolo Comprati e venduti e si riferiva ai giornalisti. Oggi, aggiungiamo che questi ultimi sono costantemente comprati senza nemmeno essere venduti. Accettano qualsiasi contributo anche se non sono in vendita della serie pecunia non olet.

A proposito: ci viene in mente la lettera della dipendente pubblica all'assessore Ilaria Vietina che ha voluto rimodellare il linguaggio comunale in chiave non sessista.

Quindi, secondo la Vietina, fino ad oggi tutte le parole utilizzate nei documenti pubblici sarebbero, dunque, passibili dell'accusa di sessismo. Non ce ne eravamo accorti, esattamente come la dipendente del palazzo dei Bradipi o di altri palazzi analoghi, la quale ha avuto il merito e ilo coraggio di dire quello che tutti pensano - tra i dipendenti comunali - ma che nessuno critica tanto il 27 di ogni mese, Covid o non Covid, lo stipendio arriva ugualmente. Lo abbiamo già scritto e lo ripetiamo: se avessimo un figlio in età scolare e sapessimo che l'assessore ed insegnante Ilaria Vietina sarebbe uno dei suoi professori, non avremmo esitazioni. Fuori dalla classe senza se e senza ma.