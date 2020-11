Ce n'è anche per Cecco a cena



Lo hanno lasciato solo. Noi no, noi stiamo con Giò

domenica, 8 novembre 2020, 15:11

di aldo grandi

Che abbia una faccia da schiaffi non lo mette in dubbio, crediamo, nessuno. Che il suo modo di fare vada, talvolta, oltre le righe - ma Giovanni Martini è come noi, appartiene alla repubblica di quelli che non hanno nemmeno i quadretti - è manifesto, ma a tutto c'è un limite e questo limite dovrebbe essere dettato dal buonsenso. Non quello del proprietario del Caffè Monica di Corso Garibaldi, ma di tutti coloro che ci amministrano e governano, da palazzo Chigi a palazzo Orsetti. E, purtroppo, così non è. Quello che è accaduto ieri pomeriggio davanti al bar di Giò(vanni) Martini è una brutta pagine sulla quale stendiamo volentieri un velo peloso ancor più che pietoso. Qualcuno, il solito spione che non vede di buon occhio né il centro storico pieno di (sic!) vita e che ce l'ha coi giovani responsabili del Covid-19 e tutti untori, ha chiamato il 113 e sul posto sono piombati, come falchi, i 'guardiani della paura'. Sì, coloro che devono controllare che le misure liberticide e 'omicide' di questo Governo di buffoni e di incapaci oltreché di parassiti, vengano applicate alla lettera. Nessuno che si domandi, tra coloro che sono in divisa, se la logica fa a cazzotti con la disciplina. Ci mancherebbe... In sostanza se noi siamo in piedi di fronte al Caffè Monica dobbiamo indossare la mascherina perché, si sa, il virus entra in funzione a un'altezza, dicono gli esperti del Cts, di... 1,60 metri!!!!! Se, al contrario, ti metti seduto, allora la mascherina la puoi togliere perché il virus, a quelle latitudini, non contagia. Ma come fate a credere a tutte queste cazzate?

Inoltre , se stando, comunque, seduti al tavolo e fuori dal locale, siete in quattro e appartenenti allo stesso nucleo familiare, tutto ok, il virus vi risparmierà perché siete buoni e bravi se, invece, siete in sei - appena due in più - anche se siete distanti diventate potenzialmente degli esseri infetti. Immaginiamo, ieri, ai tavoli del Caffè Monica, ma non solo, giovani e meno giovani intenti a gustarsi - alle 17.30 e prima delle 18 orario di coprifuoco e dopo il quale il virus si inchiappetta chiunque abbia voglia di un caffè o un aperitivo o anche mangiare qualcosa non importa se seduti - un momento, questo sì, di ristoro altro che decreto Conte che altro non è se non una presa per il culo.

E immaginiamo anche il solito gufo, probabilmente frustrato o fuori di testa dalla paura di contrarre questo Covid-Ebola19, telefonare alla questura e raccontare che in Corso Garibaldi, al Caffè Monica, pare di stare sulle Ramblas nelle ore serali quando ancora il Coronavirus era solamente un incubo nemmeno ravvicinato. Ovviamente i vigili urbani i quali, a parte far funzionare cinque autovelox sulla circonvallazione - è disgustoso che Tambellini e i suoi pretoriani, di questi tempi, cerchino in tutti i modi di fare cassa e poi ci vengono ad ammorbare con la ex manifattura tabacchi, altro business per chi è già ricco e che ai lucchesi non porta assolutamente una mazza - non si sa bene che cosa abbiano da fare durante questo periodo ante-lockdown, si sono precipitati anzi, precipitate in Corso Garibaldi e hanno cominciato a invitare i commensali a rispettare le regole.

Già, ma quali regole? Se domani il Governo Pd-Pentapallati decide di impedire alla gente di recarsi al cesso, cosa succede? Vigili urbani e forze di polizia presidieranno i Wc di tutti i locali case comprese? Le regole sono quelle dettate, appunto, da un comitato tecnico scientifico che di tecnico non ha nulla e di scientifico ancora meno. Sono messi lì, ragionano non in base alle esigenze di chi deve lavorare per vivere, ma con i loro coefficienti astrusi fuoriusciti dai laboratori dove la vita si conosce non perché sulla strada, bensì intenti a osservarla attraverso il microscopio.

I ragazzi seduti - ma ragazze non ce n'erano? - secondo il palazzo dei Bradipi avrebbero preso a maleparole, tutte sistematicamente di stampo sessista e razzista, la pattuglia di vigilesse le quali, a quel punto, non solo hanno cominciato a chiedere documenti e a effettuare, pare, contravvenzioni, ma hanno chiamato anche la polizia di rinforzo.

Giovanni Martini, secondo il Comune di Lucca, è stato disdicevole, avrebbe, cioè, fomentato i presenti invece di cercare di riportare la calma. Ma stiamo scherzando? Ma lo volete proprio devastare questo imprenditore? Dà fastidio ai sorci di Corso Garibaldi che nella vita altro non hanno di meglio da fare che venire a svernare da queste parti? E i giovani, vogliamo suicidarli tutti? Non basta averli costretti a mettere le mascherine quando sono a scuola, quando vanno al cesso, quando, magari, provano anche a farsi una tranquilla serata d'amore. Non basta aver ridotto i bambini delle elementari a una sorta di robot senza arte né parte costretti a sembrare dei poveri disgraziati capaci, però, di poter ascoltare le iniziative dedicate a contrastare l'omofobia, la transfobia e altre cose di questo genere. Non basta aver segregato in casa una intera generazione impedendole di respirare e di vivere.

Hanno fatto passare il messaggio che la colpa del propagarsi del virus non è del virus in sé e dell'incapacità di questi inetti di farvi fronte, bensì dei giovani che vogliono vivere anche, semplicemente, sedendosi ad un bar per uno spritz alle 17. Noi non siamo teneri con i giovani, anzi, spesso li bacchettiamo per la loro ignoranza e, soprattutto, per voler essere delle sardine quando non sono neanche degli ectoplasmi. Ma c'è un limite anche qui e questo limite è stato abbondantemente superato.

Invece di invitare le categorie più a rischio a stare in casa per evitare i contagi, si chiude la maggior parte della popolazione in una sorta di Gulag a cielo aperto. E ci si lamenta, poi, se quando si pretende di controllarli e di multarli, essi si ribellano. Saremo sinceri. Noi siamo nati a Livorno, svezzati a Firenze, cresciuti a Roma e a Lucca siamo arrivati quando, ormai, eravamo già abbastanza indipendenti per ragionare con la propria testa. Già mal sopportiamo gli abusi di chi, detenendo il potere, pensa di poter fare quel che vuole. Figuriamoci, poi, quando questo potere viene esercitato al di là e al di fuori di ogni comprensibile logica.

Qualcuno potrebbe dire che le regole sono imposte dal Governo e gli uomini in divisa sono pagati per farle rispettare qualunque esse siano. Appunto, qualunque esse siano. Non dimentichiamo, cari storici da strapazzo, che all'indomani del crollo del fascismo, tutti gli apparati delle forze dell'ordine sono rimasti esattamente quelli che erano durante il Ventennio e così come reprimevano le libertà durante il Regime Fascista, così le avrebbero represse negli anni dell'avvento della nuova Repubblica.

La nostra ex suocera, una delle tante, quella ufficiale, sapendo che eravamo appena laureati sia pure con 110 e la lode, ma senza lavoro, senza soldi e con un figlio in arrivo, ci faceva garbate, ma reiterate pressioni affinché ci decidessimo a partecipare ai concorsi statali dove, sosteneva, avremmo vinto a mani basse. L'abbiamo sempre lasciata parlare, ma abbiamo sempre pensato che piuttosto di diventare impiegati statali, di qualunque genere, ci saremmo messi a fare qualunque altro tipo di mestiere purché nel settore privato. Essere pagati dallo Stato ci ha sempre dato una sgradevole sensazione di parassitismo. Sbagliavamo? Può darsi, ma continuiamo a pensarla allo stesso modo. E abbiamo fatto scelte di vita conseguenti.

Ecco perché, in una città che lasciò solo Umberto Tenucci in un momento di estrema difficoltà - che si gira dall'altra parte quando c'è da prendere posizione, che ha paura persino della propria ombra e ci telefona raccontandoci, ma raccomandandosi di non mettere nome e cognome - noi stiamo dalla parte di Giovanni Martini. Perché pur con tutti i suoi difetti e anche il suo modo di essere, è una persona che vive rischiando in proprio e ci mette sempre la faccia. Brutta, esteticamente parlando. Ma meglio avere dieci Giovanni Martini che 90 mila ipocriti capaci soltanto di aprire la bocca senza nemmeno saperle dare fiato.