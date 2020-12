Ce n'è anche per Cecco a cena



L'assessore Celestino Marchini ha la fissa degli autovelox: possiamo comprenderlo, ma sarebbe ora che togliesse il disturbo

mercoledì, 9 dicembre 2020, 13:31

di aldo grandi

Conosciamo l'assessore e geometra Celestino Marchini da una vita e, forse, anche di più. Persona assolutamente rispettabile, degna e molto educata. Per di più con lui condividiamo un minimo comune denominatore di quelli che, a dirla tutta, nessuna vorrebbe avere, ma tant'è. La vita, a volte, ci mette di fronte a realtà devastanti impossibili da evitare. Fatta questa necessaria premessa, tuttavia, ci domandiamo quando l'assessore lascerà il suo posto perché, sinceramente, non se ne può davvero più. A parte il fatto che non riusciamo a ricordare qualcosa di positivo nel suo decennale operato come amministratore, ma, sicuramente, la colpa è solo nostra. Lucca così brutta, misera e povera in tutti i sensi come la vediamo ora non l'avevamo mai conosciuta. Adesso, al Marchini, tanto per rimpinguare le casse comunali e pagare i dipendenti pubblici che hanno lo stipendio garantito a fine mese, è venuta la fissa degli autovelox. Questa presunta e fasulla pandemia ci sta massacrando, togliendo anche l'aria che respiriamo per non parlare dei soldi che non guadagniamo per colpa sua. E invece di avere una certa comprensione per i propri sudditi, l'amministrazione Tambellini che fa? Piazza cinque autovelox a 50 chilometri orari lungo rettilinei dove andare a 55 chilometri orari è, praticamente, normale e, inoltre, ne vuole mettere altri cinque.

La prima domanda che facciamo ai lucchesi è questa: c'è un motivo valido e oggettivamente vero per il quale dovremmo andare orgogliosi di questa giunta? E' una caccia al tesoro, chi lo trova vincerà un grosso premio. Noi non ne ravvisiamo nemmeno uno avendo questa amministrazione comunale livellato verso il basso che più basso non si può, complici giornalisti e pseudointellettuali, la qualità e la quantità di intelligenza e autonomia di pensiero oltre alla qualità della vita di una città che, in mano alla sinistra, è sempre stata e sempre sarà, a nostro modesto avviso, una 'bestemmia'.

Dice, l'opposizione, anzi, l'unica opposizione esistente a Lucca sia pure con i suoi limiti, ossia la lista civica SiAmo Lucca, che il prefetto non avrebbe gradito gli autovelox e a seguito di una ricerca affidata alla Polstrada, sarebbe emerse delle irregolarità. Bene, visto che ultimamente siamo stati convocati in prefettura dal dottor Esposito che ci ha garantito la sua disponibilità ogniqualvolta ne avessimo avuto bisogno per chiarire aspetti non chiari, gli rivolgiamo la supplica di spiegarci come sta la situazione realmente.

Forse il Marchini guadagna sostanzialmente e beato lui se così è. Noi, invece, di pagare 100 euro per aver sfiorato di cinque chilometri il limite di 50 chilometri orari, non ne abbiamo alcuna voglia, soprattutto se ciò serve a mantenere un sistema che definire parassitario è un eufemismo, ma l'obiettivo evidente di tutto il Governo e di questa scellerata e sciagurata sinistra è quello di distruggere i ceti medi, ridurre tutti a questuanti senza arte né parte e e continuare a fare i radical chic-choc favorevoli alle nuove tendenze sessuali e non.

Quindi e per concludere, l'assessore Marchini vorrebbe, addirittura, dieci autovelox piazzati un po' qui e un po' là per garantire, dice lui, la sicurezza stradale di tutti. E' una sua fissazione, visto che, di questo passo, arriverà, in caso di altro mandato, a metterne anche una trentina. Noi ripetiamo che questa fissazione non solo non è giusta, ma nemmeno necessaria e si tratta soltanto dell'ennesima vessazione di una amministrazione comunale che, da un lato, fa finta di dare o di non prendere - e i commercianti tutti lì che sbavano dietro all'assessore Martini sperando in chissà quale concessione - e dall'altro recupera con contravvenzioni a pioggia.

Della serie bastone e carota, il primo sulle mani e l'altra, ma non fatecelo scrivere se non prendiamo l'ennesimo procedimento disciplinare, nel fondoschiena.