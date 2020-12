Ce n'è anche per Cecco a cena



Lo Schermo, una boccata d'aria nuova

domenica, 13 dicembre 2020, 16:30

di aldo grandi

Era da un po' di tempo che volevamo dedicare questa rubrica ormai decennale ad una gloriosa testata on line, la prima a Lucca, fondata dall'amico Stefano Giuntini, che nel corso del tempo si era smarrita fino a diventare una sorta di portavoce dei politici locali verniciati di rosso o un blog dove chiunque poteva infilare qualcosa anche se in maniera anonima. Avevamo anche noi domandato ad Andrea Bicocchi, che ne è sempre stato il proprietario, se voleva cedercela a costo zero, ma non se ne è mai fatto nulla. L'avvento della Gazzetta di Lucca e di Lucca in diretta, due altre testate on line, ha reso pressoché inutile ogni tentativo di aprire un quotidiano on line nella nostra città e così deve anche aver compreso l'editore che, infatti, ha pensato bene di abbandonare la cronaca per provare la via dell'approfondimento e, stando ai risultati, pare esserci riuscito. Alla direzione del nuovo periodico, infatti, ha piazzato Giacomino Bernardi, un ragazzo sveglio, intelligente, di vedute aperte e senza paraocchi ideologici o politici. Questi, che si occupa anche di sport, sta dimostrando di avere capito cosa vuol dire fare un giornale svincolato dai vecchi stereotipi e si è affidato ad alcuni collaboratori, Giovanni Mastria per citarne uno, che hanno contribuito a ringiovanire, rinvigorire, rincuorare, rivitalizzare uno Schermo che aveva perso ogni attrattiva.

I collaboratori di questo periodico on line stanno dimostrando di avere coraggio e di non tirarsi indietro nemmeno davanti ad argomenti scottanti in grado di mettere in crisi anche colleghi molto più smaliziati. Ci sono capitati sotto gli occhi, infatti, alcuni articoli niente male che ci siamo divorati godendone dell'impostazione, del concetto, delle deduzioni e della scrittura stessa. Ottimo, finalmente qualcosa di nuovo in questa città di anime morte.

Bravo Giacomo Bernardi ammesso e non concesso che riesca a continuare nel suo lavoro prima che il Bicocchi, tutto preso dall'arte del volontariato e dalla necessità di mantenere equilibri, se ne accorga e decida, magari, di tornare all'ortodossia pura. Conoscendo Giacomino almeno in parte, speriamo che, in questa ultima evenienza, saprà farsi valere per conservare la propria linea e la propria indipendenza di giudizio e di azione.

Noi, fiduciosi, gli facciamo non solo gli auguri visto il periodo, ma anche i complimenti. Bravi davvero a tutta la truppa.