Alan Friedman, e ora invitatelo un'altra volta alle Conversazioni in San Francesco...

venerdì, 22 gennaio 2021, 21:58

di aldo grandi

Quello che Alan Friedman, il noto economista e personaggio televisivo americano con dimora e famiglia in quel di Capannori, ha detto a proposito di Melania Trump ha suscitato un vespaio non indifferente. Niente, tuttavia, al confronto di ciò che sarebbe accaduto se, invece che alla moglie del presidente degli Stati Uniti, l'offesa fosse stata indirizzata alla consorte di qualche presidente o ex presidente progressista e di sinistra. Noi non entriamo nel merito, in fondo Friedman non ha fatto altro che ribadire il suo profondo disprezzo per colui il quale, per quattro anni, più o meno bene, ha governato il suo paese d'origine. Quello che ci ha colpito è stata la blanda reazione dei vertici Rai dove è accaduto il misfatto oppure il silenzio, salvo qualche eccezione e, comunque, molto misurata, di gran parte del mondo politico e intellettuale, oltreché femminile e femminista. Per Alan Friedman Melania Trump sarebbe una escort che, tradotto in lingua italiana equivale a una donna che si concede a pagamento per trastullare uomini in cerca di piacere. Ora, se non è sessimo questo, ditemi voi, allora, che cosa è? Immaginate se un Salvini o un Feltri avessero osato azzardare un paragone siffatto nei confronti di una lady progressista d'oltreoceano. Apriti cielo. Si sarebbero mosse, addirittura, le ex truppe del patto di Varsavia. Inoltre, avremmo voluto vedere se Friedman avrebbe pronunciato le stesse parole qualora il presidente fosse stato, per altri cinque anni, proprio Donald Trump. Facile sparare sulla Croce Rossa Italiana o sul nemico in ritirata.

Pare che il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini abbia diffuso un comunicato in risposta al nostro articolo in cui Andrea Colombini gli ha chiesto di prendere posizione netta sull'episodio visto che Friedman, a queste latitudini, è ome il prezzemolo con le polpette, sta dappertutto. Dicono anche che Tambellini abbia manifestato soddisfazione per il fatto che Friedman abbia chiesto scusa. Già, ma a chi? Conosciamo la preparazione professionale di Friedman e ci rifiutiamo di pensare che un un uomo dellla sua cultura e della sua indubitabile proprietà di linguaggio sia inciampato in un errore, diciamo così, grammaticale. Netta è la sensazione e lo dimostrerebbe anche questo post che pubblichiamo nella foto a margine, che Friedman abbia detto quello che pensa veramente della ex First Lady.

E pensare che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nelle sue Conversazioni in San Francesco, oltre a invitare personaggi tutti più o meno verniciati di rosso, abbia indetto una conferenza sulle elezioni americane e sul futuro di quel paese chiamando a gestirla il solito Alan Friedman che non ha mai nascosto le sue simpatie politiche, tutt'altro che favorevoli a Trump anzi, diremmo pregiudizialmente contrarie.

Ecco quindi che, viste le sue ripetute dichiarazioni contro Trump, quanto detto a proposito della moglie del presidente Usa non ci ha lasciato minimamente sorpresi anzi, ci sembra nient'altro che il corollario.

E ora che cosa accadrà? L'ipocrisia delle scuse spingerà, oltre che Tambellini, anche Marcello Bertocchini, presidente della fondazione Carilucca, a invitare ancora Friedman affinché ci illumini d'immenso per dirla alla Giuseppe Ungaretti? Certo che l'ente di San Micheletto, da quando se ne è andato King Arthur, rimedia una figura barbina dietro l'altra e sembra, davvero, non trovare pace. Il prossimo anno, diamo un consiglio all'organo di indirizzo della Fondazione Carilucca, non limitatevi a chiamare a darci lezioni di stile e di vita personaggi che viaggiano a senso unico. Se siete così trasversali, fate intervenire anche coloro i quali sono fuori dal Pensiero Unico Dominante altrimenti finirà che le critiche dei Santini, dei Mallegni, dei Barsanti troveranno sempre maggiori adepti pronti a sostenerle.

Quanto a Friedman che, se non erriamo, è anche presidente onorario del Summer Festival, consigliamo apertamente Mimmo D'Alessandro di invitarlo a dimettersi in quanto, almeno per quanto ci riguarda, un presidente così Lucca, ma, soprattutto, i lucchesi, non se lo meritano.