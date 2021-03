Ce n'è anche per Cecco a cena



Una Giunta allo sfascio. Tambellini caccia Celestino Marchini

venerdì, 26 marzo 2021, 16:47

di aldo grandi

Waka-Waka: è il nome dell'operazione andata in scena questa mattina sulle mura con la Polizia che ha smantellato una vera e propria centrale dello spaccio di droga gestita, democraticamente e senza gerarchie, dalle risorse africane provenienti da Nigeria e Gambia e tanto care a questa amministrazione, al Volontariato, alla diocesi e a tutti coloro che hanno gli occhi foderati di prosciutto per non vedere in che condizioni è ridotto, ormai, questo sfasciato Stivale e, soprattutto, questa devastata e deludente città. Il parco Valgimigli, una sorta di fiore all'occhiello di questa amministrazione comunale, ridotto ad un luogo evitato e demonizzato, denunciato dalle mamme di altrettanti bambini come invivibile e indecoroso a causa della presenza, costante, sospetta, fastidiosa, di numerosi immigrati intenti a spacciare sostanze stupefacenti mentre alle anime buone come noi, parevano, quando li osservavamo, presi dalla voglia di ritrovarsi e scambiarsi impressioni tra persone di medesima provenienza etnica e geografica. Li ricordiamo, questi giovani virgulti che, nelle intenzioni dei nostri governanti di Sinistra, dovrebbero pagarci le pensioni, seduti in circolo sull'erba del parco con tanto di biciclette al seguito. Un girotondo che di tondo aveva poco, ma di giro - did roga - evidentemente, molto se il giudice ha firmato numerose misure cautelari a carico di questi giovanotti di belle speranze (sic!). Un verde trascurato evidentemente e visto con occhi foderati di prosciutto da parte dei nostri amministratori a cominciare, forse, chissà, dal Celestino Marchini assessore con delega, anche, alla manutenzione del verde urbano.

Ecco, diciamo che il parco Valgimigli tutto era fuorché mantenuto nella sua originaria vocazione. Così, quando abbiamo letto il titolo della nota ufficiale inviataci da Jacopo Lazzareschi Cervelli, uno dei magnifici quattro addetti stampa del comune di Lucca, recante la clamorosa notizia del siluramento dell'assessore Marchini messo alla porta da Tambellini, pensavamo che tra le cause potesse esserci anche quella di un parco venuto meno alla sua destinazione naturale.

Poi, andando avanti nella lettura, abbiamo scoperto che il problema è ben più - non certo per noi - grave e che riguarda la ex manifattura tabacchi ossia la sua ristrutturazione grazie al progetto Coima-Fondazione Carilucca di cui il sindaco Tambellini sembra essersi innamorato pazzamente nonostante la città o ampie fette stiano promuovendo una campagna di opposizione mai vista in precedenza e assolutamente trasversale.

Alessandro Tambellini ha revocato ben quattro deleghe - ai lavori pubblici, al piano di regolazione del traffico, alla sicurezza stradale e manutenzione del verde pubblico - e tra le più importanti e delicate. Segno che di Marchini si fidava a occhi chiusi ritenendolo, da sempre, un suo 'pretoriano'. Che cosa, quindi, può essere avvenuto per arrivare a questo punto?, arrivare, cioè, a diffondere un comunicato stampa nel quale si parla manifestamente della venuta meno di un rapporto di fiducia politico, ma, evidentemente, anche personale.

Mai avevamo letto comunicati così 'duri', ma anche esaustivi tanto che non c'è nemmeno bisogno di lavorare di fantasia per immaginare quello che, in realtà, sta scritto sul foglio. Marchini ha disertato una riunione di giunta che non doveva disertare e così facendo ha sancito la propria espulsione.

E' evidente a tutti che questa amministrazione comunale ha finito il suo tempo con largo anticipo, riducendo questa città ad una triste e squallida periferia dove la speranza e la voglia di vivere sono divenuti un optional e dove le tanto premesse e promesse occasioni di sviluppo e di crescita se ne sono andate, giorno dopo giorno, a...

L'ex assessore alle attività produttive Valentina Mercanti ci ha confessato di non essere mai stata bene come adesso e di aver fatto non bene, di più, ad abbandonare non la città, che non l'ha mai abbandonata, quanto una amministrazione comunale nella quale non si riconosceva più. Non abbiamo dubbi a crederle, soprattutto se si guarda alle cose cui questa giunta sta dietro, a cominciare dalle boldriniane declinazioni al femminile o alla tutela e protezione dell'immigrazione spinta oltreché di un sociale che più sociale non è e che si ferma di fronte ai ceti e alle categorie produttive che, evidentemente, sociali non meritano di essere e ci riferiamo a ristoratori, commercianti, gestori di pubblici esercizi.

Chissà come ci deve essere rimasto Celestino, lui che, sicuramente, sapeva bene che non andando alla riunione avrebbe concluso la sua esperienza politica in seno alla giunta. Ma attenzione, che cosa dirà e farà, adesso, Lucca Civica il movimento al quale apparteneva da sempre l'esonerato assessore? Accetterà in silenzio la decisione del sindaco oppure si ribellerà e minaccerà di abbandonare la maggioranza?

Niente di tutto questo tranquilli. Con la città che vive sistematicamente con le pezze al sedere, con gente che bivacca notte e giorno in mezzo alla strada, con locali sfitti e negozi vuoti - ma con supermercati pieni - con studenti abbandonati a se stessi e a una dad che a tutto serve fuorché a imparare qualcosa, con scuole fatiscenti e sfasciate, l'unico problema di cui questa giunta sembra volersi occupare è la ex manifattura. Per farci cosa, poi? Boh. Noi ci domandiamo quante scuole, quanti impianti sportivi, quante ristrutturazioni si potrebbero fare con 60 milioni di euro messi a disposizione dal Bertocchini Marcello da San Micheletto.

Tanti, tantissimi e si farebbero felici famiglie, giovani, amatori di un'attività fisica che questa pandemia, ormai, ridicola ha reso più simili ad automi senza autonomia e senza cervello. Già, ma come si fa a dire di no a Coima e ai soldi - $$$$$$ - del Qatar? Se perfino i campionati mondiali di calcio del 2022 si terranno nel paese più fondamentalista che c'è...