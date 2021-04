14 aprile 2004: onore a Fabrizio Quattrocchi un italiano che ha saputo morire con dignità

Altri articoli in Ce n'è anche per Cecco a cena

giovedì, 8 aprile 2021, 17:17

E menomale che si chiama Lucca Civica, pensate un po'. Forse coloro i quali hanno la memoria corta - e sono, purtroppo, la stragrande maggioranza - non ricordano che nel maggio 2014 sempre all'interno del gruppo politico che fiancheggia, appoggia, sta perennemente lingua in bocca con la giunta e il...

domenica, 4 aprile 2021, 22:37

Conosciamo Mimmo D'Alessandro da decenni e gli vogliamo bene. Ci sono stati momenti di screzio come accade anche nelle famiglie del Mulino Bianco, ma non si può non riconoscere - e noi riconosciamo - che se a Lucca commercianti, ristoratori, albergatori e chi più ne ha più ne metta hanno,...

martedì, 30 marzo 2021, 18:22

Adesso, a Licciana Nardi, ridente comune della Lunigiana, hanno trovato... l'untore contro cui scatenarsi. Si chiama Damiano Polloni e, a quanto ci risulta, fa il consigliere comunale di maggioranza, iscritto a Forza Italia, nel comune di appartenenza.

venerdì, 26 marzo 2021, 16:47

Waka-Waka: è il nome dell'operazione andata in scena questa mattina sulle mura con la Polizia che ha smantellato una vera e propria centrale dello spaccio di droga gestita, democraticamente e senza gerarchie, dalle risorse africane provenienti da Nigeria e Gambia e tanto care a questa amministrazione, al Volontariato, alla diocesi...

giovedì, 18 marzo 2021, 13:54

Passavamo, l'altra mattina, di fronte all'ingresso dell'associazione industriali di Lucca - ma esiste ancora? - in piazza Bernardini e, a scanso di equivoci, dobbiamo ammettere che la tristezza in cui si trova, di questi tempi, la città è perfettamente in linea con l'atmosfera che si respira nei pressi di quel...

martedì, 9 marzo 2021, 22:29

Viareggio in zona rossa e non è la prima né sarà l'ultima. Altre città della Toscana sono già in lockdown e non tanto per il numero dei decessi per Covid-19 quanto per i contagi che, è bene ripeterlo fino alla noia, colpiscono, soprattutto, i più giovani senza, ovviamente, per loro,...