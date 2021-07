Bocciati Coima, il... Qatar e mister Tambellin Man. Che elefantiaca figura di...

Ce n'è anche per Cecco a cena



giovedì, 8 luglio 2021, 08:55

di aldo grandi

"Manca l'interesse pubblico". Dopo oltre un anno la giunta Tambellini ammette che il project financing per la Manifattura, presentato da Coima e Fondazione Cassa, sarebbe stato un danno erariale per Palazzo dei Bradipi Orsetti. Che privare l'amministrazione dell'incasso dei parcheggi (che insieme all'immobile sarebbero stati ceduti ai privati) avrebbe provocato guai, così come le condizioni capestro legate all'impossibilità di fare scelte sulla mobilità non solo nell'area immediatamente circostante all'edificio. Per non parlare delle destinazioni d'uso, con la società milanese che anche nelle ultime ore aveva confermato la destinazione di ben 4 mila metri quadrati a superficie commerciale. L'epilogo della vicenda Manifattura Sud è innegabilmente una grande vittoria dell'opposizione.

Anzi, di una parte di essa. Perché quella frangia che mangia merda ogni giorno spaccandosi il fondoschiena a studiare le carte, capitanata da Remo Santini (che in questa battaglia ha perso per strada due consiglieri di SìAmoLucca schierati, invece, a favore della proposta come Cristina Consani ed Enrico Torrini) e di cui sono entrati a far parte con convinzione la Lega, Fabio Barsanti e Massimiliano Bindocci, è diventata un movimento trasversale da destra a sinistra in cui tutti si sono impegnati al massimo, grazie all'ausilio di valenti tecnici: esponenti politici e non che ci hanno messo la faccia fin da subito, di varia estrazione, che già un anno e mezzo fa affermavano come nell'operazione mancasse appunto "l'interesse pubblico".

Una parte di opposizione e comitati che venivano presi a pesci in faccia da sindaco, Pd e compagnia cantante con dichiarazioni del tipo "è solo il bla bla dell'alta società", "dai consiglieri di opposizione solo falsità", "non sanno quello che dicono perché non hanno studiato le carte" e si potrebbe procedere all'infinito.

Alla fine Tambellini & C. hanno dovuto capitolare, perché l'ostinazione con cui portavano avanti il progetto di Coima e Fondazione (cercando di portarlo avanti a tutti i costi, sfidando pure le leggi) è stato smascherato. Ecco l'unico motivo della marcia indietro.

Una parte dell'opposizione dicevamo può gioire, tranne Fratelli d'Italia. Che con i suoi consiglieri ha ripetutamente difeso a spada tratta l'operazione Fondazione-Coima (mentre un'altra porzione del partito no) andando perfino a fare visita anche al presidente Bertocchini. Che succederà ora? Si accettano scommesse. Intanto il tempo riabilita alcuni, e fa sprofondare altri. E' la dura legge della politica, bellezza.

A proposito: ma che aspetta il sindaco Tambellini a chiedere scusa e a tornarsene alle sua 'bucoliche attitudini in quel di Sant'Alessio? E vogliamo dire qualcosa a proposito del presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini e dell'intero consiglio di amministrazione della fondazione stessa? Ma un passo indietro no eh?