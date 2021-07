Noi non vaccinati verso i campi di concentramento: prepariamoci perché a ottobre ci sarà il rischio di una guerra civile

Altri articoli in Ce n'è anche per Cecco a cena

giovedì, 8 luglio 2021, 08:55

"Manca l'interesse pubblico". Dopo oltre un anno la giunta Tambellini ammette che il project financing per la Manifattura, presentato da Coima e Fondazione Cassa, sarebbe stato un danno erariale per Palazzo dei Bradipi Orsetti. Che privare l'amministrazione dell'incasso dei parcheggi (che insieme all'immobile sarebbero stati ceduti ai privati) avrebbe provocato...

lunedì, 28 giugno 2021, 18:23

Ce la facevano imparare a memoria e mai memoria fu sana e utile per quell'universo di ragazzi e ragazze che si affacciavano alla vita con, ancora, le labbra bagnate di latte. Eppure chi non ricorda l'ode manzoniana dedicata a Napoleone Bonaparte nel giorno della sua morte, quel 5 maggio 1821...

venerdì, 18 giugno 2021, 10:22

L'ignoranza e la demenza giovanile che alberga nelle ultime generazioni cresciute all'insegna della tecnologia esasperata e dei social elevati a religione dell'anima e del corpo, non solo non sa che cosa accadde tra il 25 luglio e l'8 settembre 1943, ma, presumibilmente, nemmeno crede che il 1943 sia stato un...

martedì, 25 maggio 2021, 22:35

Per carità. Nessuno si permette di dire, tantomeno noi, che l'incremento del numero dei suicidi in questi ultimi due anni sia stato provocato dal Coronavirus anche se il collegamento è stato già fatto e ipotizzato da gente molto, ma molto più addentro ai problemi della mente umana di noi.

lunedì, 17 maggio 2021, 20:19

Perché un artista famoso come lo scultore che ha realizzato l'opera di fronte Porta S. Anna a piazzale Verdi ha deciso di deturparla irrimediabilmente tagliando le foglie di un albero in ferro e verniciandoci sopra una scritta incomprensibile? Perché lo ha fatto Stefano Pierotti da Pietrasanta, autore della scultura, denunciato...

mercoledì, 28 aprile 2021, 13:58

Sono sempre gli stessi. Non cambieranno mai. Pur di raggiungere i loro scopi non guardano in faccia a nessuno. Sono capaci di strumentalizzare anche i cadaveri, se necessario, pur di riuscire a delegittimare l'avversario, figuriamoci i vivi.