Ce n'è anche per Cecco a cena



A Massarosa, comunque vadano le elezioni, c'è già un vincitore: Alberto Coluccini

venerdì, 1 ottobre 2021, 10:57

di aldo grandi

Comunque andranno a finire le elezioni amministrative nel comune di Massarosa, un vincitore morale e non solo c'è già: si chiama Alberto Coluccini e risponde al nome e cognome dell'ex sindaco costretto a decadere per via di una porcata posta in essere da esponenti della sua ex maggioranza che si sono 'alleati', nell'intento di far cadere la giunta, con una opposizione che ha saputo subito approfittare della situazione. La notizia che abbiamo pubblicato, da soli guarda caso, dell'imminente udienza preliminare a cui dovranno presenziare cinque persone tra cui tre ex consiglieri comunali di maggioranza - ex Lega ed ex Forza Italia - dimostra ancora una volta come Coluccini sia finito nel mirino ripetutamente della Sinistra, ma, addirittura e questo è incomprensibile e ingiustificabile, dei suoi stessi ex alleati o, almeno, di alcuni. Perché? Ce lo chiediamo e vorremmo che a rispondere fosse la stessa Elisa Montemagni che a Massarosa fa e disfa; e anche quel Massimo Mallegni, senatore di riferimento geografico, che mette bocca dappertutto salvo che quando ce ne sarebbe, davvero, il bisogno come in questo caso. Lega e Forza Italia si sono appattumate e si presentano con un candidato unico mentre Fratelli d'Italia, almeno coerente questa volta, è rimasto con chi aveva sempre appoggiato. Già, chissà perché questo dietrofront della Lega e di Forza Italia.

A noi pare che Coluccini sia finito in mezzo come si è soliti dire nella capitale. Messo in mezzo e crocifisso perché, forse, non ha mai accettato le vecchie regole del gioco. Lui dice che la sua candidatura è quella del nuovo verso il vecchio. Può essere se, soprattutto, il Gup dovesse rinviare a giudizio i tre ex consiglieri per istigazione alla corruzione.

Tornando al voto, è chiaro che il centrodestra si è presentato spaccato e non si è mai capito perché. Il centrosinistra mira a riconquistare lo scettro perduto e, magari, cancellare ogni traccia del disseto provocato. Perché tutto è cominciato proprio da lì: da quel voler dichiarare il dissesto che la ex maggioranza non ha mai digerito anche se i buchi e i debiti non soltanto c'erano tutti, ma anche belli sostanziosi.

Noi, lo ripetiamo, non abbiamo dubbi: avrà, forse, anche un caratteraccio come ebbe a dire una volta la Montemagni, ma ci sembra che Coluccini, adesso, sia, in particolare, un uomo solo e nemmeno al comando. Proprio per questo, se noi abitassimo a Massarosa, non avremmo esitazioni a votarlo. Coluccini, in fondo, ha già vinto. Dopo quello che gli hanno fatto, al suo posto ci saremmo messi da parte e ce ne saremmo fregati di doverci sbattere ancora per chi prima stava con noi e poi contro di noi. Invece è sceso in campo per la sua città e ci ha rimesso la faccia. Con coraggio e onestà intellettuale. Non sarà il top della simpatia, ma paragonato ad alcuni nani della sua ex coalizione e dell'opposizione, a noi pare quasi un gigante.