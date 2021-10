Ce n'è anche per Cecco a cena



Il centrodestra nella cacca, ora la paura fa 90: che faranno, ora, i nostri eroi?

martedì, 5 ottobre 2021, 12:17

di aldo grandi

Mamma mia che figura di m...a. Erano andati per suonare e, invece, furono suonati e che botte ragazzi. Il centrodestra ha preso una legnata, soprattutto, dal punto di vista psicologico e la colpa va cercata nell'arroganza-supponenza-presunzione della Lega di Salvini il cui leader, appunto Matteo, non si sa bene che cosa voglia fare da grande. E' andato al potere con quelli che disprezzava, non lo senti più gridare alla vergogna degli sbarchi di clandestini che, ormai, arrivano a frotte senza che il ministro Lamorgese - un ectoplasma verso il quale, se fossimo dipendenti del ministero da lei presieduto, ci saremmo già dimessi per dignità e orgoglio nazionale - non si capisce cosa pensi del Green Passe pardon Pass, di questa dittatura sanitaria che ha messo in ginocchio non soltanto l'economia, ma anche chiunque avesse voglia di combattere la deriva di questo Stato che è finito direttamente in bocca ai pescecani degli Organismi Sovranazionali come Unione Europea e compagnia. In sostanza il Salvini ha pensato soltanto di salire sul carro del vincitore, quel Draghi che soltanto a guardarlo si capisce che è cresciuto alla corte dei Padroni di Vapore che dominano la finanza mondiale e spostano le vite degli esseri umani come se fossero microplastiche nell'oceano. Il centrodestra ha perso ovunque o quasi, ma, in particolare, non ha vinto non ha cioè saputo portare avanti un programma coerente sotto il profilo dei principi e ora ne pagherà le conseguenze.

Dispiace, a noi di Lucca, che a pagarne le conseguenze sarà anche la nostra città, nella quale il centrosinistra, con questa vittoria, ha recuperato fiducia e voglia di fare. Siamo ad ottobre e nessuno, del centrodestra, ha avuto ancora i coglioni per candidarsi. Mario Pardini? Ha paura e non si fida dei partiti e non ha tutti i torti alla luce di quello che hanno combinato e stanno combinando. Al suo posto noi avremmo già declinato ogni invito a correre in pista. Altri personaggi della città pronti a prendere schiaffi? Ce ne sono eccome, ma, in realtà, ci sono partiti e movimenti che non hanno alcun tipo di capacità decisionale né, tantomeno, coraggio da vendere.

Guardateli. Tutti hanno voluto aspettare l'esito delle elezioni amministrative. Nessuno che abbia anteposto la propria volontà di combattere a viso aperto anticipando la consultazione. E allora cosa aspettarsi adesso? Incontri, riunioni, tavoli più o meno apparecchiati e poco altro. Un candidato ancora appetibile resterebbe Pardini se, però, senza indugi tutti convergessero all'unanimità sul medesimo soggetto. Ma ce li vedete voi i soloni del centrodestra a mettersi d'accordo entro un paio di settimane max un mese? Noi no.