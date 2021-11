Ce n'è anche per Cecco a cena



Ma adesso la casa abusiva al campo zingari cosa fanno: la demoliscono o la lasciano così?

venerdì, 12 novembre 2021, 11:06

di aldo grandi

Pazzesco. Ma avete letto le dichiarazioni del sindaco Alessandro Tambellini? Roba da mettersi le mani nei capelli - i nostri ovviamente ché lui, a quanto sembra, non saprebbe come fare - Ha detto che la polizia municipale di Lucca e, quindi, anche la giunta, stavano controllando da mesi la situazione al campo zingari di via della Scogliera. Non soltanto. Ha anche aggiunto, bontà sua, che hanno seguito, passo dopo passo, la costruzione della casa abusiva sin dal primo mattone. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: e come mai hanno aspettato che la casa fosse tirata completamente su per intervenire? Anzi: per intervenire hanno aspettato che Remo Santini, unico a fare opposizione in questo frangente, sollevasse un vespaio tale da richiedere, ovviamente, una presa di posizione precisa. Solo Serena Mammini ha avuto il coraggio di parlare, gli altri, come sempre, hanno tenuto la bocca chiusa. Ora, a parte tutto ciò, i lucchesi vorrebbero sapere che cosa ne sarà dell'abitazione abusiva. No, perché il fatto che sia stata sequestrata è una barzelletta: basta rimuovere i sigilli e quella torna abitabile. E non abbiamo dubbi se diciamo che i proprietari del campo di via della Scogliera - ah, Maria Eletta Martini - non è che ci diano particolari garanzie di rispetto della legalità. Ce li ricordiamo abbattere gli alberi di fronte all'ingresso e farli cadere di fronte senza che qualcuno, dal palazzo dei Bradipi, sia intervenuto per dire qualcosa.

Provate a farlo voi senza autorizzazione e poi vedrete i vigili urbani arrivare come falchi. Chi scrive ricorda, siamo negli anni Ottanta, il cuoco di un ristorante dove prestò servizio come cameriere nella sua più o meno beata gioventù. Aveva la passione del mare e si era costruito una casa a San Felice Circeo. Sapete come? Ci raccontò che, avendo un terreno non edificabile, come facevano anche gli altri a quei tempi, in quattro e quattr'otto, spaccandosi il fondoschiena per due o tre notti di seguito con tanto di lavoratori presi per l'occasione, la casa veniva tirata su in tutta fretta e quando, dopo una decina di giorni si presentavano i vigili urbani riscontrando l'abusivismo edilizio, somministravano una multa, sequestravano la casa, ma, intanto, quella restava su. E nei mesi o anni successivi, l'abusivismo, come sempre accade in Italia, venne condonato. Con il risultato che il nostro amico si trovò proprietario di una casetta niente male in una delle località più prestigiose del litorale laziale.

Che cosa accadrà, quindi, ora, al campo zingari di via della Scogliera? Non penserà mica mister Tambellin Man di prenderci tutti per le chiappe raccontandoci la sua favola? Avrebbe dovuto sospendere i lavori abusivi nel momento stesso in cui se ne è accorto, ossia sin da subito come ha scritto nella nota del comune. Invece niente. Adesso, secondo le regole, la casa andrebbe abbattuta. Punto e basta. Questo in un paese civile che l'Italia a guida post comunista e non solo, non è mai stato. In verità non lo è nemmeno quando a guidarlo c'è il centrodestra. Purtroppo non c'è speranza per questo paese levantino.

Del resto, cari concittadini lucchesi, se è possibile come è avvenuto a Roma che degli zingari occupino la casa di un anziano uscito per una visita e ci possano stare dentro un mese distruggendogliela e costringendolo a stare in mezzo alla strada senza che polizia, carabinieri, vigili urbani muovano un dito, magistratura inclusa, beh, ci meraviglieremmo se la casa di via della Scogliera dovesse diventare una bella residenza, magari, in futuro, anche con piscina? No. Non ci meraviglieremmo.

Il garantismo spinto all'estremo e gli esempi del carcere di Lucca dove sono andati a celebrare, Raspini in testa, il nuovo campo di calcetto mentre i detenuti, per dire grazie, hanno sfasciato le celle, sta producendo la fine della nostra civiltà. Ben presto dovremo fare la guardia alle nostre case perché ci saranno sciacalli e disperati pronti ad entrarci non appena chiuderemo la porta.

Tambellini e Raspini alla guida della città di Lucca sono e sarebbero la rovina per i prox cinque anni. Se noi fossimo stati al posto di Tambellini e avessimo saputo sin da subito, come ha detto, che la stavano tirando su, beh, non avremmo esitato un attimo e saremmo intervenuti di persona. Denunciando pubblicamente la cosa e chiedendo un immediato intervento. Già, ma noi siamo fascisti e razzisti.