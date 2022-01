Il Pd a rischio beffa: e adesso Raspini che fine farà?

Altri articoli in Ce n'è anche per Cecco a cena

venerdì, 21 gennaio 2022, 21:06

Abbiamo riflettuto a lungo prima di decidere se intervenire sulla querelle divampata a seguito del comunicato diffuso dal candidato a sindaco nonché assessore Francesco Raspini con il quale annunciava di aver vinto la causa civile intentata nei confronti di Remo Santini, capogruppo dell'opposizione ed ex candidato a sindaco nel 2017.

domenica, 16 gennaio 2022, 00:29

Chi, come il sottoscritto, è fornito di memoria storica, non fa fatica a ricordare quando, negli anni Novanta e anche subito dopo il sorpasso del nuovo millennio, alla redazione lucchese, ma non soltanto, del quotidiano fiorentino La Nazione soffiava per tradizione e anche più o meno per convinzione, un vento...

domenica, 9 gennaio 2022, 20:56

A Lucca e nella Piana oltre, probabilmente, nella Media Valle e nella Garfagnana, ci sono politici ed amministratori i quali si vantano di essere schierati o di esserlo stati a lungo, a fianco dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, attuale leader di Italia Viva.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 22:21

Il verme ha strisciato e con lui l'accolita di serpi viscide incapaci e invertebrate. In Italia, in questo Paese che fa rimpiangere, adesso e diciamolo a voce alta parafrasando le parole di Renzo De Felice, anche l'Italia degli anni del consenso, è stato introdotto, unica in Europa, l'obbligo vaccinale per...

lunedì, 3 gennaio 2022, 15:49

Avrebbero dovuto seminare fiducia e speranza, invece sono stati solo capaci di diffondere, a piene mani, paura se non, addirittura, terrore. Avrebbero potuto infondere coraggio e voglia di reagire, al contrario hanno soltanto speso parole di divisione, intolleranza, odio.

venerdì, 31 dicembre 2021, 11:09

Di fronte a una variante Omacron pardon Omicron, che in Francia sta producendo oltre 200 mila contagi al giorno e in Italia 127 mila, i Governi senza sovranità dipendenti dagli organismi sovranazionali - Ue, Onu, Oms, Fmi etc.