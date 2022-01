Ce n'è anche per Cecco a cena



'La Nazione' ha cambiato pelle: tra Raspini e la Vietina è diventato il giornale della sinistra lucchese

domenica, 16 gennaio 2022, 00:29

di aldo grandi

Chi, come il sottoscritto, è fornito di memoria storica, non fa fatica a ricordare quando, negli anni Novanta e anche subito dopo il sorpasso del nuovo millennio, alla redazione lucchese, ma non soltanto, del quotidiano fiorentino La Nazione soffiava per tradizione e anche più o meno per convinzione, un vento di destra che accompagnava, quasi per definizione, le campagne elettorali dei candidati della coalizione opposta alla sinistra. Era sempre stato così e se anche qualcuno avesse avuto voglia, soprattutto, ai tempi di Silvio Berlusconi, di pensare a qualcosa di diverso, bastavano le visite pastorali dei vertici del giornale per ribadire che se a qualcuno non andava giù poteva benissimo alzare il culo e andare a lavorare da un'altra parte. Il sottoscritto che, all'epoca, non era certamente vicino alle posizioni del cavaliere, si guardò bene dal manifestare contrarietà anche perché, tanto, si occupava di cronaca nera e giudiziaria. Capitava, così, ad ogni tornata elettorale amministrativa, che venisse dato ampio spazio agli interventi dei rappresentanti del centrodestra, che una pagina intera con intervista venisse assegnata, al massimo, ai candidati di una certa parte politica oppure ai segretari nazionali che venivano a sponsorizzare i candidati. Se spazio si dava anche al centrosinistra, bene, un taglio basso, una fotonotizia o, al massimo, un centro pagina a voler essere davvero democratici. Non eravamo i soli, perché sull'altro versante bilanciava pienamente il comportamento del quotidiano labronico Il Tirreno cosicché, alla fine, era pari e patta o giù di lì. Pensavamo anche a questo, questa mattina, leggendo l'intervista a tutta pagina rilasciata da Ilaria Vietina a La Nazione, cosa che, ai nostri tempi, sarebbe stato impensabile e avrebbe scatenato i telefoni della redazione centrale fiorentina.

Ma non è solo Vietina. Abbiamo già notato che anche il candidato del Pd - ma ancora per quanto? - Francesco Raspini ha scelto spesso, per i suoi annunci esclusivi, le pagine del giornale di piazza del Giglio snobbando in maniera clamorosa per chi, come noi, ricorda benissimo, il quotidiano di via S. Croce - ora la nuova proprietà ha venduto la sede storica per andare in affitto - che aveva sempre rappresentato un punto di forza e di riferimento per la sinistra cittadina. Una svolta, credeteci, epocale, ma che non rientra nel nuovo concetto di giornalismo democratico quanto, a nostro avviso, in quelle che sono, presumibilmente, le simpatie politiche dei colleghi.

Per carità, tempo che vai, giornale che trovi, ma la tradizione è, in fondo, l'unica cosa che ancora conserva un richiamo identitario. Qualcuno potrebbe farci notare che faremmo bene a farci i c...i nostri, ma, purtroppo, quando abbiamo scelto di fare questa professione a modo nostro siamo entrati nell'ottica che il nostro mestiere prevede, come lavoro, di fare anche quello che altri fanno per diletto, ossia, ad esempio, proprio ciò che, in un modo non proprio elegante, abbiamo appena sottolineato.

Prendiamo atto, quindi, che in questo momento la geografia politica dei giornali a Lucca ha subìto un robusto cambiamento. Noi ce ne eravamo accorti da tempo. Voi?