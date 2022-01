Lite tra Raspini e Santini: Marcello Petrozziello avrebbe detto stop!

Ce n'è anche per Cecco a cena



venerdì, 21 gennaio 2022, 21:06

di aldo grandi

Abbiamo riflettuto a lungo prima di decidere se intervenire sulla querelle divampata a seguito del comunicato diffuso dal candidato a sindaco nonché assessore Francesco Raspini con il quale annunciava di aver vinto la causa civile intentata nei confronti di Remo Santini, capogruppo dell'opposizione ed ex candidato a sindaco nel 2017. Riflessione dovuta, in particolare, a due motivi: il primo, la chiamata in causa, più o meno direttamente, di una persona scomparsa che per noi è stata sempre qualcosa di più di un semplice collega e con il quale parlavamo spesso di tutto e di tutti: Marcello Petrozziello. Il secondo è che quando scriviamo siamo abituati a dire sempre quello che pensiamo e sappiamo il che, a volte, può creare qualche fastidio, ma fa parte del nostro lavoro. Innanzitutto è da notare che Francesco Raspini, laureato in giurisprudenza, ex dirigente della polizia di Stato e anche avvocato, non può non sapere che Remo Santini è stato condannato in sede civile e non, invece, in quella penale per cui non è mai stato condannato per diffamazione a mezzo stampa. Il titolo, tuttavia, riportava la parola condannato per diffamazione.

L'avvocato di Raspini ha scelto, come, ormai, sta diventando una consuetudine anche nell'ambito giornalistico, di rivolgersi alla giustizia civile sapendo bene che essa, sia pure, in parte, più lenta, quando arriva a sentenza, fa male perché colpisce direttamente il patrimonio del soggetto eventualmente condannato. Noi, che abbiamo sulle spalle una ventina di processi tra civili e penali oltreché 25 esposti all'ordine dei giornalisti, lo sappiamo bene e lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle. Secondo noi e da un punto di vista squisitamente professionale e anche etico, tra persone che svolgono lo stesso mestiere è un errore sporgere querela o anche adire le vie legali. Mai noi ci sogneremmo di querelare un collega o anche di presentargli un esposto all'ordine professionale o chiedere un risarcimento: questo sia perché facciamo parte di un universo parallelo in cui queste cose sono pane quotidiano sia per una questione di stile.

Ciònonostante l'assessore Raspini non ha voluto sentire ragioni e ha citato a giudizio il suo collega in consiglio comunale riuscendo ad ottenere, a titolo di risarcimento, la non indifferente somma di oltre 8 mila euro spese legali incluse. Se avesse scelto di querelare Santini, dopo aver ottenuto l'eventuale condanna, avrebbe dovuto intentare una nuova causa civile per avere quantificato il danno patito. Inoltre c'è da tenere presente che la diffamazione a mezzo stampa è un reato di non facile valutazione e, in fondo, più che la condanna, praticamente nulla soprattutto se uno è incensurato, ciò che teme l'imputato è, appunto, di vedersi portar via soldi o beni.

C'è da dire, tuttavia e Santini lo sa benissimo visto che, come noi, fa da 30 anni e anche più lo stesso mestiere, che quando uno fa delle dichiarazioni suscettibili di arrecare un ipotetico danno a qualcuno, ebbene, il rischio è che quel qualcuno, legittimamente, scelga di reagire e in questo Raspini non ha fatto altro che esercitare un suo diritto. Noi avremmo lasciato correre e, magari, risposto per le rime. Ma non tutti siamo uguali.

Veniamo, però, all'aspetto più delicato della questione, ossia la presenza nella vicenda di un uomo che non c'è più perché, purtroppo, portato via da una brutta condizione fisica che aveva da tempo. Né Raspini né il dispositivo della sentenza mentono quando dicono che Marcello Petrozziello aveva patito per quello che Santini aveva scritto. Ne siamo testimoni noi che lo abbiamo sentito in quel tempo e anche dopo, ripetutamente, al telefono. Lui che non si capacitava della ragione per cui fosse stato chiamato in causa quando ribadiva di non avere alcun contatto di natura professionale in qualità di addetto stampa con Raspini e di non avere alcuna intenzione di sottoscriverlo. Noi, per il bene che gli volevamo e perché gli dicevamo sempre quello che pensavamo, commentavamo che, essendo lui il miglior addetto stampa a Lucca, non ci sarebbe stato niente di male se anche lo fosse stato o avesse avuto intenzione di diventarlo. In fondo non aveva anche lavorato riuscendo a far vincere altri personaggi politici cittadini? Era il migliore. In tutti i sensi giusto che fosse reclamato o anche soltanto consultato.

Petrozziello, però, non perdeva occasione per ribadire che lui, con quello che aveva - e possiamo testimoniare che, il più delle volte, al telefono, ansimava con voce flebile quando poteva rispondere e non era ricoverato all'ospedale in attesa di un intervento chirurgico che non arrivava mai - non ci pensava nemmeno lontanamente a fare politica. Non solo. Si rammaricava, soprattutto, perché non riusciva a comprendere la ragione per la quale fosse stato tirato in ballo sui giornali proprio da Remo Santini che considerava un amico e al quale, quando era caposervizio alla Nazione di Lucca, aveva dato più volte una mano in Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per presentare le sue iniziative editoriali. Diceva anche che non voleva assolutamente litigare con chicchessia perché non aveva né la forza, né la voglia e perché Santini era una persona che conosceva da una vita. Ricordiamo, noi, che nel lontano 31 dicembre del 1989, noi che eravamo appena arrivati in questa valle di lacrime, trascorremmo la serata a Petrognano in compagnia proprio di Santini, Mauro Celli e Marcello Petrozziello che ci allietò con la sua chitarra alla presenza anche della sua compagna che gli voleva un bene dell'anima, Piera.

Durante il periodo in cui Francesco Raspini è stato assessore all'ambiente, ma ancora adesso se non erriamo, in redazione arrivavano regolarmente i comunicati di Sistema Ambiente, la società municipalizzata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti a Lucca. Erano redatti perfettamente da una società di comunicazione, la Clip Comunicare fondata proprio da Marcello Petrozziello e divenuta, lo diciamo senza timore di smentite, una splendida realtà grazie alla quale giovani giornalisti hanno potuto trovare un lavoro e sviluppare una professione. Una realtà che sa fare il proprio mestiere esattamente come Petrozziello sapeva fare il suo. Anche noi abbiamo pensato, perché non dirlo?, che Petrozziello avesse una simpatia per Raspini, ma mai e poi mai, ne siamo convinti al 100 per cento, avrebbe mischiato il proprio lavoro alla Fondazione o anche altrove piegandolo alle esigenze politiche di qualsivoglia esponente politico di questo o di quel partito.

Invitiamo, quindi, tutti i contendenti, a dare un taglio alla questione anche se ci rendiamo conto che, da un lato, a Santini non è mai stato perdonato di essere sceso in politica dopo essere stato giornalista per 30 anni o quasi a Lucca; dall'altro, che lui prima di fare certe affermazioni avrebbe dovuto avere delle prove non schiaccianti, di più. Ma non le aveva. E, forse, visto anche quante volte era finito nel mirino durante la campagna elettorale, si è lasciato andare nonostante la sua proverbiale prudenza, a delle dichiarazioni troppo... spontanee sulle quali Francesco Raspini non ha voluto soprassedere. Avendone, lo abbiamo già detto, tutto il diritto e, a suo avviso, anche le ragioni.