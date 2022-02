Ce n'è anche per Cecco a cena



Covid 19: gli effetti collaterali hanno colpito la Lega e Matteo Salvini

martedì, 1 febbraio 2022, 10:00

di aldo grandi

Ebbene sì. Lo confessiamo. Ci siamo sbagliati e chiediamo scusa. Avevamo, per una volta soltanto da tempo immemore, aperto con un po' di fiducia alla Lega di Matteo Salvini e adesso ci rendiamo conto di aver commesso un errore madornale. Il Covid ha causato danni irreparabili anche politicamente e la Lega ne pagherà le conseguenze più drammatiche. Non solo a Lucca dove è, praticamente, scomparsa essendo sempre stata pressoché inesistente, ma in tutta Italia. L'elezione a presidente della Repubblica di Sergio Mattarella è una vergogna di Stato, di quello Stato che non ci rappresenta più e che, abbiamo il coraggio di dire, non ci ha mai rappresentato dagli anni Sessanta in poi. Uno stato - minuscolo d'obbligo - senza alcuna capacità di rappresentare le esigenze del suo popolo, fatto di una classe politica digerente che pensa solo e soltanto ai propri interessi di bottega e non al benessere nazionale. Guardate le misure anti Covid adottate a partire da oggi: allucinante, da corte marziale e speriamo che qualcuno, prima o poi, chieda loro conto di tutti i danni collaterali, psicologici, affettivi, sociali, economici, assolutamente ingiustificati che hanno causato alle persone, purtroppo, di buona volontà perché per coloro che ce l'hanno cattiva, la volontà, non gliene importa nulla e sopravviveranno benissimo lo stesso. Ma torniamo alla Lega e a Salvini, il quale ha abbandonato la Meloni con cui aveva concordato di non accettare la ricandidatura di Mattarella. Quel Salvini che ce l'aveva con l'invasione indiscriminata di clandestini - ora le cose sono due: o non arriva più nessuno o Salvini è un ipocrita da quando lo hanno prosciolto dalle accuse di sequestro di persona - Lo stesso Salvini che non voleva chiudere gli italiani in casa e che, invece, è alleato di governo e pappa e ciccia con chi li ha segregati da due anni.

E vogliamo parlare di Lucca e della sua provincia: più danni della grandine. Adesso pare che il leader della Lega voglia fondare un nuovo movimento insieme alla mummia, al secolo Silvio Berlusconi, l'uomo più divisivo d'Italia anche se massacrato da una Giustizia partigiana a senso unico, ma assolutamente improponibile. E la Meloni che resta a bocca asciutta. Il centrodestra ovunque è a puttane. A Lucca, poi, è una barzelletta, una tragedia ridicola, un omicidio premeditato posto in essere da chi non voleva assolutamente farlo vincere, un insieme di egoismi e piccoli dispetti che hanno causato la più grande delle disfatte politiche che questa città ricordi. Aveva le carte in mano per vincere e si è tagliata i testicoli da sola.

Tornando alla Lega, oltre ad ammettere l'errore, ci auguriamo che la gente sveglia si renda conto che votare Salvini vuol dire continuare ad essere alleati di questo Governo che ha distrutto il Paese e che, non ancora contento, vuole portarlo alla catastrofe umanitaria.

A Lucca si candiderà a sindaco Andrea Colombini con il partito di Diego Fusaro. Noi, lungi dal dichiararci suoi militanti, lo accogliamo con enorme piacere poiché alla fine è stato l'unico a schierarsi con chi non ci sta a farsi devastare l'esistenza dai politicanti del sistema né da un virus che con i pipistrelli non ha alcunché a che fare.