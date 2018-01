Comics



Collezionando, 24 e 25 marzo appuntamento al Polo Fiere

mercoledì, 17 gennaio 2018, 19:15

Una notizia che farà felici tutti gli appassionati di fumetti, figurine e collezionismo in genere: il 24 e 25 marzo 2018, è prevista al Polo Fiere di Lucca, la terza edizione di Collezionando, la rassegna dedicata al fumetto da collezione e altri mondi collaterali, firmata da Lucca Crea srl, (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione).

Oltre a confermare l'impostazione “slow” della manifestazione che vede la centralità del fumetto, con decine di stand di espositori, editori, negozi specializzati e associazioni, in questa terza edizione Collezionando espande l’area di interesse verso le figurine e i 3D collezionabili (Lego, soldatini, action figure). L’idea, come si vuol trasmettere con il poster dell’evento, è quella di fornire a tutta la famiglia ulteriori motivi per visitare e sperimentare dal vivo le tante possibilità offerte, il tutto sempre mantenendo le caratteristiche originali della manifestazione, ovvero tranquillità e tempo a disposizione per condividere, sviluppare e approfondire i propri interessi e le proprie passioni. Una novità importante sarà la presenza di laboratori per bambini allo scopo di avvicinare i più piccoli alle tematiche del disegno, della lettura e della manualità. Grazie all’accordo chiuso con l’Orange Team LUG (LegoTM User Group Italia), è già prevista una specifica attività con i mattoncini più amati del mondo. Sono previste altre attività laboratoriali destinate ai più grandi, in collaborazione con gli editori presenti come espositori che saranno comunicate prossimamente. Altra novità sarà la presenza di una Artist Alley, dove incontrare artisti affermati o emergenti e acquistare il disegno desiderato o commissionato.

L’interesse per il mondo delle figurine è testimoniato, oltre che da una specifica sezione di espositori, dalla mostra I Mondiali di calcio in figurine, dal 1966 ai giorni nostri, a cura di Gianni Bellini, il maggior collezionista al mondo di figurine di calciatori. Confermata la presenza delle principali community dedicate al mondo del fumetto, che si stanno trasformando in veri e propri partner di progetto e per le quali Collezionando desidera essere l’appuntamento fisso primaverile : Amys, Diabolik Club, Dylan Dog Fans Club, Papersera, SCLS – Spirito con la Scure, Dylandogofili, ZTN. Ogni associazioneporterà ospiti e svilupperà interessanti contenuti da presentare ai visitatori.