Cordoglio per la scomparsa di Fabio Nocci creatore del concorso Lucca Cosplay

lunedì, 4 dicembre 2017, 23:06

La terza edizione dell’evento fotografico “Selfie Cosplay” è stata vinta da Daniele Baldacci, che ha avuto ben 3293 voti, con la sua foto dal titolo: “Animali Fantastici e dove trovarli”. Daniele è un giovane abruzzese

lunedì, 13 novembre 2017, 15:41

Colori, musica e divertimento. Lucca si è trasformata per cinque giorni in una location unica e suggestiva che ha entusiasmato migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo per la 51° edizione del Comics e Games, la più grande manifestazione in Italia (e non solo) dedicata al mondo del fumetto,...

mercoledì, 8 novembre 2017, 19:23

Alessandro, Daiana, Manuel, Giada, Michael, Sara, Enrico e Nora sono alcuni dei cinquantadue studenti dell’Istituto Tecnico Economico “F. Carrara” che, insieme ai loro compagni, si sono avvicendati mattina e pomeriggio alla rassegna del fumetto

mercoledì, 8 novembre 2017, 17:42

Controllati 79 esercizi commerciali, sanzionati 348 veicoli, 28 parcheggiatori abusivi e 56 venditori ambulanti, 377 le chiamate gestite dalla Centrale Operativa. Sono questi i macro numeri che danno conto dell'impegno messo in campo dagli agenti della polizia municipale di Lucca durante le cinque giornate di Lucca Comics and Games

martedì, 7 novembre 2017, 19:34

Lucca Comics and Games 2017 dopo 51 anni conferma di non invecchiare, ma di continuare a crescere e a coinvolgere un pubblico di tutte le età e ancora una volta dimostra la sua importanza per la città di Lucca e per tutto il suo territorio.

martedì, 7 novembre 2017, 18:27

La nostra regione ha sempre avuto una particolarità: riuscire ad accogliere lo straniero e farlo sentire a casa. Negli ultimi anni, vuoi anche a causa della globalizzazione abbiamo assistito ad un interessamento sempre più crescente dei toscani nei confronti della cultura orientale