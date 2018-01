Comics



Lucca Comics & Games in fase finale il ripristino dell'ex Campo Balilla

giovedì, 25 gennaio 2018, 14:23

Si stanno completano in questi giorni le operazione di ripristino del prato del'ex campo Balilla con la semina del manto erboso. Come già avvenuto negli scorsi anno, dopo la rimozione del padiglione Carducci si stanno realizzando le operazioni di semina per agevolare la ricrescita del manto erboso. Le operazioni sono state lievemente più lungo a causa delle condizioni climatiche particolarmente piovose.

Già da alcuni anni, infatti, a tutela sia del piano erboso e dei maestosi pini che si trovano nell'area interessata, vengono prese precisi accorgimenti. In particolare l'azienda appaltatrice stende prima un telo di tessuto non tessuto sul piano erboso, per poi ricoprirlo di pietrisco e permettere di livellare il suolo. In questo modo si prepara una pavimentazione adatta al padiglione senza impattare sul piano. Dopo il festival, visto gli ottimi risultati ottenuti già dal 2013, si procede come da indicazioni del Comune di Lucca, prima a fresare il terreno con dei trattori se ritenuto necessario e poi alla semina di una speciale miscela di sementi, appositamente selezionati dall'Opera delle Mura, per facilitare la ricrescita del manto erboso.

Per tutelare i pini, invece, l'area viene delimitata così da non permettere alcun contatto fra i mezzi in movimento e le piante.