Comics



Collezionando 2018: in marzo il terzo appuntamento con il fumetto da collezione e altri mondi

lunedì, 26 febbraio 2018, 16:11

Torna, per il terzo anno consecutivo, Collezionando, la rassegna dedicata al fumetto da collezione e altri mondi collaterali, firmata da Lucca Crea srl, (la società che organizza il festivalLucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere) e Anafi(Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione), in collaborazione con il Comune di Lucca e con il patrocinio del Ministero MIUROltre a confermare l'impostazione “slow” della manifestazione che vede la centralità del fumetto, con decine di stand di espositori, editori, negozi specializzati e associazioni, in questa terza edizione Collezionando espande l’area di interesse verso le figurine e i 3D collezionabili (Lego, soldatini, action figure).

L’idea è quella di fornire spazi e attività dedicate a tutta la famiglia, il tutto mantenendo le caratteristiche originali della manifestazione, ovvero tranquillità e tempo a disposizione percondividere, sviluppare e approfondire i propri interessi e le proprie passioni. Una novità importante infatti sarà la presenza di laboratori per bambini allo scopo di avvicinare i più piccoli alle tematiche del disegno, della lettura e della manualità. Grazie all’accordo chiuso con l’Orange Team LUG (Lego User Group Italia), è già prevista una specifica attività con i mattoncini più amati del mondo. In corso di definizione anche una collaborazione con Artebambini (accreditata presso il MIUR), che opera nel settore dell’educazione dei più piccoli e in quello della formazione per gli insegnanti. Sono previste altre attività laboratoriali destinate ai più grandi, in collaborazione con gli editori presenti come espositori che saranno comunicate prossimamente. Altra novità sarà la presenza di una Artist Alley, dove incontrare artisti affermati o emergenti e acquistare il disegno desiderato o commissionato.

Ospite d'onore sarà Francesco Tullio Altan, disegnatore di grandissima importanza nella storia della satira e del fumetto. Durante la manifestazione ad Altan sarà preso il calco delle mani, che andrà ad arricchire la Walk of Fame di Lucca. Il “papà” della Pimpa disegnerà e colorerà insieme con i bambini e sarà a loro disposizione sabato 24 marzo dalle 16,30 alle 18, per soddisfare domande e curiosità sul personaggio e il mondo da lui creato.

Le Mostre Diverse le mostre visitabili all'interno della manifestazione - L’interesse per il mondo delle figurine è testimoniato, oltre che da una specifica sezione di espositori, dalla mostra I Mondiali di calcio in figurine, dal 1966 ai giorni nostri, a cura di Gianni Bellini, il maggior collezionista al mondo di figurine di calciatori.Julia, 20 anni di intrighi celebra invece il ventennale di una delle serie bonelliane più note amate.Lamostradedicata alla giovane criminologa, comprende l’esposizione di alcuni degli albi più importanti (i numeri 1, 100, 200 con variant di Giardino, quelli con Myrna co-protagonista, le copie di edizioni straniere...), alcuni esempi di sviluppo delle copertine (dalle matite all’originale colorato fino all’albo pubblicato), manifesti, cartoline, litografie e brochure da varie manifestazioni, e naturalmente i disegni originali di schizzi, prove d’autore e copertine finali.

Confermata la presenza delle principali community dedicate al mondo del fumetto, che si stanno trasformando in veri e propri partner di progetto e per le quali Collezionando desidera essere l’appuntamento fisso primaverile. In ordine alfabetico: Amys, Diabolik Club, Dylan Dog Fans Club, Papersera, SCLS – Spirito con la Scure, Un-uomo-in-calzamaglia (Rat-Man Fan Club), ZTN. Ogni associazioneporterà ospiti e svilupperà interessanti contenuti da presentare ai visitatori.

Così come viene riproposto lo spazio dediche, dove si alterneranno gli autori di fumetti per incontrare e firmare i disegni e gli albi che porteranno i lettori. Inoltre, un ricco programma di mostre, ospiti, incontri e attività contribuirà a valorizzare ulteriormente questa già ricca kermesse primaverile.

Informazioni

www.luccacollezionando.com e sulla pagina Facebook.