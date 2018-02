Concorso fotografico gratuito per giocatori di ruolo "La tua stanza profonda"

Altri articoli in Comics

venerdì, 26 gennaio 2018, 17:37

La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo nell’autunno 2018, all’interno del festival internazionale Lucca Comics & Games

giovedì, 25 gennaio 2018, 14:23

Come già avvenuto negli scorsi anno, dopo la rimozione del padiglione Carducci si stanno realizzando le operazioni di semina per agevolare la ricrescita del manto erboso. Le operazioni sono state lievemente più lungo a causa delle condizioni climatiche particolarmente piovose

mercoledì, 17 gennaio 2018, 19:15

Una notizia che farà felici tutti gli appassionati di fumetti, figurine e collezionismo in genere: il 24 e 25 marzo 2018, è prevista al Polo Fiere di Lucca, la terza edizione di Collezionando, la rassegna dedicata al fumetto da collezione e altri mondi collaterali, firmata da Lucca Crea srl e...

martedì, 16 gennaio 2018, 16:23

Lucca Crea Srl, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Fabio Nocci, co-fondatore e anima del Lucca Cosplay Contest, nonché figura importante per tutte le attività dell'area Palco e degli eventi "live" che si realizzano nel festival

lunedì, 4 dicembre 2017, 23:06

La terza edizione dell’evento fotografico “Selfie Cosplay” è stata vinta da Daniele Baldacci, che ha avuto ben 3293 voti, con la sua foto dal titolo: “Animali Fantastici e dove trovarli”. Daniele è un giovane abruzzese

lunedì, 13 novembre 2017, 15:41

Colori, musica e divertimento. Lucca si è trasformata per cinque giorni in una location unica e suggestiva che ha entusiasmato migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo per la 51° edizione del Comics e Games, la più grande manifestazione in Italia (e non solo) dedicata al mondo del fumetto,...