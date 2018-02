Comics



Lucca Comics & Games partner del Salone del Libro di Torino 2018

martedì, 27 febbraio 2018, 17:03

Nasce la partnership tra Lucca Comics & Games e il Salone del Libro di Torino 2018. I mondi più tipici del festival lucchese - fumetto, gioco e cultura pop in generale - saranno dunque ancor più protagonisti nel capoluogo piemontese, nei giorni che andranno dal 10 al 14 maggio prossimi. Incontri a tema, un focus sul gioco da tavolo e sul videogioco, e le prime anticipazioni sulla prossima edizione.

Due tra le principali manifestazioni - per afflusso di pubblico e rilevanza culturale e mediatica - organizzate nel nostro Paese danno vita a un connubio basato sui contenuti, che sono il piatto forte di entrambi gli eventi.

Il Salone del Libro, un progetto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura realizzato da Fondazione Circolo dei lettori e Fondazione per la Cultura, si svolgerà al Lingotto di Torino dal 10 al 14 maggio prossimi. Per la prima volta sarà presente anche Lucca Comics & Games, il maggior evento crossmediale dell’Occidente (oltre 243 mila biglietti venduti nel 2017, quasi 800 mila le presenze totali), la cui prossima edizione - la n. 52 - è in programma dal 31 ottobre al 4 novembre prossimi.