All’asta per beneficenza con Catawiki le opere degli artisti del fumetto e della fantasy art più noti d'Europa

venerdì, 4 maggio 2018, 11:56

Catawiki, sito di aste online per oggetti unici e speciali, annuncia l’asta di beneficenza organizzata in occasione del ventennale dell’Area Performance del Lucca Comics & Games: 45 opere di alcuni degli artisti del fumetto e del fantasy più conosciuti a livello mondiale, comporranno i lotti. L’asta (visibile a questo LINK) avrà inizio venerdì 4 maggio alle ore 12.00 e terminerà il giorno giovedì 10 maggio, il ricavato sarà devoluto ad Emergency per il Centro Pediatrico nel campo profughi Mayo, Sudan.

“Per Catawiki è un grande privilegio collaborare con Lucca Comics & Games per questo importante anniversario e, allo stesso tempo, contribuire a supportare le attività di Emergency in Sudan. Per la prima volta nella storia, le opere realizzate nell’Area Performance di Lucca Comics & Games saranno accessibili online a un pubblico Europeo, dando a tutti la possibilità di aggiudicarsi 45 tavole originali realizzate da alcuni dei più importanti disegnatori Europei”, ha commentato Luca Mencaroni, esperto di fumetti di Catawiki e auctioneer dell’asta.



“Questa è una grossa opportunità non solo per i collezionisti ma per tutti gli appassionati di fumetti e del mondo fantasy. I fan potranno fare offerte per acquistare le tavole di Michael Whelan, maestro dell’arte fantasy degli anni ’80 e ’90, come “Diavolo” stimata sopra i 350 euro, opere come “Last Knight Standing” di Gabriele Dell’Otto il cui valore è stimato tra i 600 e gli 800 euro ma anche le tavole di Artgerm, noto per la sua collaborazione con i fumetti DC, Jose Muñoz, il creatore di Alack Sinner, Ruben Pellejero, il disegnatore del nuovo “Corto Maltese”, Emile Bravo e molti altri ancora. Ci aspettiamo un forte interesse da parte di tutta l’Europa”. La storia di Catawiki è strettamente legata al mondo dei comics sin dalla sua origine: l’idea è nata infatti dalla passione per i fumetti di René Schoenmakers, ed è stata sviluppata grazie al lavoro svolto con Marco Jansen, co-fondatore dell’azienda, insieme al quale Schoenmakers ha lanciato nel 2011 il sito di aste online, con l’obiettivo di mettere in contatto collezionisti e appassionati di tutto il mondo. I fumetti, dunque, hanno da sempre ricoperto un ruolo centrale nell’offerta di Catawiki: numerose aste di questa categoria si rivolgono a tutti gli utenti, italiani e non, che apprezzano e seguono i lavori degli artisti nostrani. Gli appassionati possono trovare all’asta tavole originali e illustrazioni di autori del calibro di Hugo Pratt, Milo Manara, Eleuteri Serpieri, Guido Crepax, Tanino Liberatore e così via, ma anche lotti che hanno ad oggetto volumi in prima edizione o rari albi dagli anni Trenta ad oggi.



“L'Area Performance è nata 20 anni fa nel cuore del padiglione Games e da allora ha raccolto attorno a sé decine di artisti provenienti da tutto il mondo – ha spiegato Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games - che con grande disponibilità hanno donato la loro arte per le cause benefiche. E questo ci ha dato l'opportunità di scoprire e far scoprire al pubblico europeo fenomeni come il realismo immaginifico e la concept art, e di consolidare quella 'via italiana' alla fantasy art che oggi è ampiamente riconosciuta”.



“E' un enorme piacere poter condividere con il grande pubblico uno dei momenti più intensi del nostro lavoro, l'asta benefica che si tiene ogni anno a Lucca Comics & Games - ha aggiunto Andrea Cazzulo, presidente dell'associazione onlus Area Performance, che coordina il progetto - L’Area Performance rappresenta da sempre un luogo magico, dove il pubblico assiste al processo creativo di un’opera, vede immortalata la memoria del festival e può contribuire a finanziare progetti di grande valore per la collettività”.