Comics



Lucca Comics & Games le novità dell'edizione 2018

mercoledì, 18 luglio 2018, 15:40

di andrea salerno

L'edizione 2018 di Lucca Comics & Games, che avrà come tema principale il made in Italy e l'eccellenza italiana, si prospetta ricca di sorprese, sia dal punto di vista dei fumetti che da quello dei games. A rendere speciale l'evento di quest'anno, che si terrà dal 31 ottobre al 4 novembre, sarà la presenza di “mostri sacri” del settore come, ad esempio, Todd Lockwood, ovvero uno degli artisti fantasy più apprezzati al mondo, autore, tra gli altri, di molti lavori per 'Dungeons & Dragons' e 'Magic: the Gathering'.

Il sindaco Alessandro Tambellini ha sottolineato come il Lucca Comics & Games rappresenti la città a livello internazionale, ed è quindi essenziale che riceva il giusto sostegno dalle istituzioni e da tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione.

“Il nostro compito – ha spiegato il direttore generale di Lucca Crea, Emanuele Vietina – è quello di rendere sempre più innovativa e attraente una manifestazione consolidata come il Comics & Games. Oltre a mantenere il costo dei biglietti invariato, abbiamo pensato alcune iniziative per rendere il pubblico sempre più partecipe della manifestazione, infatti, è stato istituito per 500 fan il “Level Up”, ossia un biglietto speciale che consentirà al possessore di avere importanti vantaggi come il poter avere accesso prioritario ai padiglioni, assistere in prima fila agli incontri con gli autori e molto altro ancora”.

Le sorprese per gli appassionati, però non finiscono qui, poiché iscrivendosi alla community 'My Lucca Comics & Games', si avrà l'opportunità di dare suggerimenti a LRNZ – anche lui ospite a novembre -. Il celebre fumettista romano, difatti, realizzerà per ogni membro del sito un poster personalizzato, unico ed irripetibile come ogni partecipante al Lucca Comics & Games. A LRNZ, tra l'altro, sarà dedicata una mostra personale presso palazzo Ducale, insieme ad un altra artista d'eccellenza come Sara Colaone.

Proseguendo, Vietina ha comunicato di aver rinnovato l'importante partnership con Radio 2, che sarà la radio ufficiale dell'evento. Oltre a ciò, grazie alla presenza con uno stand al Salone del Libro di Torino, sono iniziate delle collaborazioni con la Feltrinelli e con lo stesso Salone del Libro. Nelle librerie Feltrinelli di tutta Italia, dunque, sarà possibile trovare i volumi della “Selezione Gran Guinigi”.

Dato che il made in Italy sarà tema centrale dell'edizione 2018, è stata posta un'attenzione particolare per i giochi e per i programmatori nostrani. Verrà presentata in esclusiva una riedizione del gioco 'Lex Arcana' che è stato concepito da autori come Andrea Angiolino, Francesco Nepitello, Marco Maggi e Antonio De Luca.

Pur avendo il Belpaese come protagonista, l'evento ospiterà grandissimi artisti stranieri provenienti da ogni continente.

“I Comics – ha annunciato Jacopo Moretti, programmatore di eventi per Lucca Crea – si fregeranno della partecipazione di fumettisti eccezionali come Charles Forman, maestro dell'underground americano; il pluripremiato artista britannico Dave McKean, che lancerà un artbook esclusivo; il giapponese Mikio Ikemoto, maestro del manga e autore di “Boruto”, spin-off del celebre “Naruto”; il cinese Li Kunwu, che attraverso le proprie opere racccontrà la Cina di Mao Tse-tung; il francese Jérémie Moreau, astro nascente del settore, premiato col Gran Guinigi ed il Fauve d'or”.

Presenze importanti si avranno anche nel settore games. Come illustrato Antonio Rama, di Lucca Cera, interverranno alla manifestazione Ian Livingstone, Todd Lockwood, Douglas Niles e l'autore del gioco da tavolo 'Magic: the Ghatering'. Proprio quest'ultimo sarà il gran cerimoniere delle finali mondiali del gioco, che avranno luogo a Lucca proprio durante la manifestazione, e vedranno 50 finalisti sfidarsi per la palma di campione.

Il Lucca Comics e Games, però, darà l'opportunità di mettersi in mostra ai giovani talenti. Al tradizionale concorso 'Lucca Junior' per illustratori e fumettisti, nascerà anche il concorso '15 anni di Winx', organizzato con la casa di produzione italiana 'Rainbow', che ha generato personaggi diventati famosi come le Winx.

L'edizione 2018, inoltre, vede rafforzate le sinergie con alcune importanti realtà locali. La fondazione nazionale Carlo Collodi – presente alla conferenza con il presidente Pierfrancesco Bernacchi - oltre ad essere parte del Talent Scouting Made in Italy, darà la possibilità ai visitatori del parco di pinocchio di avere accesso a degli sconti per il Lucca Comics & Games, mentre chi esibirà il biglietto di quest'ultima manifestazione, potrà usufruire di una riduzione per entrare al parco di Collodi. La fondazione Banca del Monte, invece, ha messo a disposizione la sua sede per ospitare l'esposizione del fumetto 'Dampyr' di Segio Bonelli Editore. Sarà presentata una edizione speciale delle avventure del noto vampiro, che saranno totalmente ambientate proprio a Lucca.

Infine, come annunciato da Mario Pardini, vice presidente di Lucca Crea, la musica la farà da padrona ad Halloween con i 'Lacuna Coil'. Il gruppo gotic metal milanese, infatti si esibiranno nel ventesimo anniversario dell'uscita del loro primo album.

Ulteriori novità per gli appassionati verranno date a settembre, ma il Lucca Comics & Games 2018 si preannuncia già scoppiettante.