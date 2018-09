Comics



Comics, al via dal primo ottobre il montaggio delle strutture in centro storico

venerdì, 28 settembre 2018, 15:23

di eliseo biancalana

Fervono i preparativi per Lucca Comics and Games, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre. È stata pubblicata oggi sull'albo pretorio del comune di Lucca l'ordinanza dirigenziale che stabilisce le modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in alcune aree del centro storico, per consentire le operazioni di montaggio delle strutture utili alla manifestazione e il successivo smontaggio delle stesse. Tali modifiche resteranno il vigore non oltre il 12 novembre prossimo.

Come spiegato nell'ordinanza, il 24 settembre Lucca Crea ha trasmesso al comune il programma relativo all'allestimento della manifestazione, che prevede per la settimana dall'1 al 7 ottobre, l'inizio delle operazioni di montaggio delle strutture in Piazza Napoleone, nel Giardino degli Osservanti e in Piazza San Michele. Per consentire le operazioni di allestimento e di smontaggio, è istituito dal 2 ottobre il divieto di sosta con rimozione coatta 0/24: in Piazza Napoleone, relativamente alla porzione di piazza antistante l'Istituto Passaglia; in via della Quarquonia, in 5 stalli auto a sosta libera posti in prossimità dell'accesso al Giardino degli Osservanti, sul lato opposto della carreggiata. Previsto anche lo spostamento della postazione taxi da Piazza Napoleone, area antistante il Passaglia, a via Vittorio Emanuele, in prossimità dell'incrocio con via Vittorio Veneto, nell'area adiacente a Palazzo Ducale. Disposti inoltre la soppressione temporanea dell'area riservata al carico/scarico delle merci posta in via Vittorio Emanuele (area CS 4), e il divieto di transito veicolare e pedonale in Piazza Napoleone, nella porzione delimitata dalle alberature. All'interno del Giardino degli Osservanti sarà posto invece divieto di transito pedonale nelle porzioni interessate dal posizionamento delle strutture. Infine, sarà ristratta la carreggiata in Piazza Napoleone, nella porzione antistante il Passaglia.

A partire dal 4 ottobre è invece istituito il divieto di transito pedonale in Piazza S. Michele, nella parte di "sagrato" interessata dal montaggio delle strutture poste ad est della statua di Francesco Burlamacchi. Disposto inoltre il restringimento della carreggiata in Piazza S. Michele, nel tratto interessato dal montaggio delle strutture, in prossimità dell'angolo di sud–est della piazza, e per il tempo strettamente necessario al montaggio delle strutture stesse.