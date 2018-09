Comics



È tempo di Lucca Comics: al via l'allestimento all'ex Balilla

lunedì, 24 settembre 2018, 15:03

di gabriele muratori

Sono iniziati questa mattina i primi preparativi di allestimento in città per la manifestazione Lucca Comics & Games edizione 2018. Dalle prime ore di oggi, infatti, alcune squadre di operai sono già al lavoro per la sistemazione dell'imponente padiglione Games presso il campo ex Balilla sul viale Carducci, già peraltro reso sterrato nei mesi precedenti per aver ospitato il concerto di Roger Waters la sera del 11 luglio scorso al Lucca Summer Festival. A fine mese, inizieranno poi gli allestimenti degli altri mega tendoni nel centro città, dove anch'essi andranno ad ospitare fumetti e cosplay provenienti da ogni dove. A meno di 40 giorni dall'epico evento che si terrà dal 31 ottobre al 4 novembre prossimi, sono già migliaia le prenotazioni on line dei tagliandi per l'accesso alla manifestazione del fumetto e dell''animazione, indirizzata anche quest'anno a volgere verso l'ennesimo record.