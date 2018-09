Comics



Vietina (Lucca Crea): "Durante i Comics costi da Costa Smeralda"

giovedì, 20 settembre 2018, 12:47

di eliseo biancalana

È sempre più vicina l'edizione 2018 di Lucca Comics and Games, il festival del fumetto organizzato da "Lucca Crea", azienda partecipata del comune capoluogo. Stamani il presidente della società Mario Pardini e il direttore Emanuele Vietina hanno fatto il punto sullo stato della manifestazione nel corso dell'odierna seduta della commissione garanzia e controllo sugli enti.

Di fronte ai consiglieri comunali, Vietina ha anzitutto ricapitolato i dati economici della società. Il bilancio del 2017 si è chiuso con utile di 100mila euro, inferiore quindi all'utile del 2016, che era stato di 400mila euro. Il calo è stato principalmente imputabile all'aumento dei costi, che l'anno scorso sono saliti di mezzo milione di euro rispetto all'anno prima. Ciò è avvenuto soprattutto a causa di tre voci: costo del lavoro (per l'abrogazione dei voucher), sicurezza (su cui ha pesato l'introduzione del decreto Gabrielli per i grandi eventi) e infrastrutture comunali. Per quest'anno Lucca Crea si sta impegnando nell'attività di controllo di gestione, a rendere più efficienti i tempi di produzione, a ridurre per quel che possibile i costi e a cercare nuovi sponsor (a riguardo sembra sia in arrivo un importante investimento di un imprenditore locale). Lucca Comics non riceve contributi pubblici al momento, ma l'azienda sta prendendo rapporti con il governo per vedere se c'è la possibilità di attivare una linea di finanziamento. Questo soprattutto per garantire una "crescita sostenibile" della manifestazione. In passato i Comics hanno ricevuto il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ma da quando l'azienda si è resa economicamente autosufficiente tali risorse sono state dirottate dal comune verso altre esigenze. "Le fondazioni ci sono vicine" ha affermato il direttore con riferimento agli enti di erogazione locali, dai quali l'azienda si aspetta un sostegno soprattutto sul fronte degli eventi culturali.

Bocche cucite invece su quelle che saranno le caratteristiche dell'edizione 2018 dei Comics, per le quali bisognerà attendere le conferenze stampa che verranno organizzate a Milano e a Lucca (previste per il 10 e l'11 ottobre). È già stato però annunciato che la Bonelli editore lancerà un albo speciale del fumetto "Dampyr" dedicato alla manifestazione, e che l'ospite d'onore sarà Leiji Matsumoto, il papà di Capitan Harlock. Tante le collaborazioni internazionali, ed è prevista la presenza di una delegazione del governo sudcoreano. Pardini e Vietina hanno soprattutto rilevato la ricaduta positiva che la manifestazione ha sulla città. Secondo uno studio realizzato da IMT e da Vodafone Analytics, nel 2016 la manifestazione ha avuto un impatto economico di 56 milioni di euro sul territorio. Nel 2017 si sono avute 243mila e 332 presenze in ticketing, 797mila e 791 presenze totali, 441mila e 753 visitatori unici (di cui 22mila e 231 dall'estero). Si tratta di persone provenienti letteralmente da tutta Italia, per la maggioranza giovani dai 10 ai 25 anni. Inoltre, l'anno scorso la "media evaluation" ha avuto un valore di 9 milioni e 226mila euro. Vietina ha sottolineato il lavoro svolto dai Comics per promuovere Lucca nella propria attività comunicativa.

Per quanto riguarda il rapporto con la città, Vietina ha osservato che "la settimana di Lucca Comics and Games Lucca ha dei costi da Costa Smeralda". Questo però finisce per penalizzare la presenza delle aziende espositrici, in ragione dei limitati budget aziendali. Lucca Crea auspica quindi una sorte di "moral suasion" verso i ristoratori e gli albergatori locali, pur nel rispetto del libero mercato. L'assessore Francesco Raspini ha notato che sono molti a Lucca che "mungono" vantaggi dalla manifestazione, ma il rischio è di "mungerla troppo". Su quest'aspetto è intervenuto polemicamente Massimiliano Bindocci (M5S), ricordando la recente moratoria che il comune ha concesso ai commercianti senza avere contropartite. L'assessore ha inoltre reso noto che si stanno definendo i dettagli della sicurezza dell'evento. Per quanto riguarda la dislocazione degli stand in città, la situazione di quest'anno non dovrebbe essere molto diversa da quella dell'anno scorso.

Ma Lucca Crea non è solo Lucca Comics. Pardini ha spiegato che sbaglia chi pensa che l'azienda sia attiva solo 5 giorni l'anno, e ha ricordato l'attività del Polo Fiere, dove si sono da poco svolti alcuni esami di ammissione all'università di Pisa. Un fatto che dimostra l'importanza della struttura di Sorbano Del Giudice all'interno dell'area vasta.