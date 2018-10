Comics



A lezione di graphic novel da Lrnz, autore del manifesto di “Lucca Comics and Games 2018”

mercoledì, 31 ottobre 2018, 15:08

di michele masotti

Lorenzo Ceccotti, meglio conosciuto nel mondo dei fumetti come Lrnz, è un’artista davvero a tutto tondo come ha dimostrato nel corso dello show case di graphic novel, genere da cui è nato il celebre volume Golem, che si è tenuto presso sala “Mario Tobino” a Palazzo Ducale. L’illustratore romano, incalzato dalle domande dell’amico e critico letterario Adriano Ercolani, ha fornito uno spaccato netto e preciso su quello che è stata la sua carriera, certamente non priva, come da lui stesso riconosciuto, di momenti difficili.

Lrnz è anche l’autore del manifesto della 52° edizione di “Lucca Comics and Games”. Un manifesto moderno e curato, che il fumettista romano ha realizzato traendo ispirazione da una sua precedente esperienza lavorativa. “In passato mi ero cimentato anche nel campo dell’interattività, dove si trova il giusto mix tra il codic puro e le illustrazioni. Quando ho saputo che avrei dovuto realizzare questo manifesto” – ha ricordato Lrnz- “mi è scattata la molla di sfruttare quella tecnica per rappresentare al meglio la moltitudine di significati racchiusa in Lucca Comics. Rispetto ad altri fumettisti, cito Prat e Corto Maltese, non avendo un personaggio fisso ricomincio sempre da zero ma cercando di portare agli occhi del lettore alcune tematiche. Chiaramente sarà difficile avere una certa continuità per via di questa scelta di fondo.”

Ceccotti, autore anche del fortunato “Astrogamma”, ha affermato di subire, come tutti gli altri designatori, il fascino di fare qualcosa di interessante nel momento immediato. Alcuni artisti sono spaventati dall’idea che se non stanno al passo con la tecnologia usciranno fuori dal giro. “Quando ho fatto il salto di qualità?- si è chiesto Lrnz- “In età giovanile ho pensato, ascoltando gli elogi di tanti miei coetanei, di essere un enfant prodige e che sarei diventato sicuramente un disegnatore di fama. Invece, una volta entrato in contatto con dei veri fumettisti mi sono reso conto che sarei dovuto ripartire dalle basi. È stato un momento, da un lato, particolarmente formativo perché mi ha permesso di conoscere quali fossero i miei limiti.” Il fumetto, secondo Lrnz, ha il dono di potere raccontare una sequenza con poco.

Ma quali sono i sogni nel cassetto di un fumettista che, sebbene sia sulla breccia dell’onda da molti anni, ha meno di 40 anni? “Le mie prossime fatiche saranno il libro, che si preannuncia particolarmente lungo, “Guys machine” e il film di animazione su Golem.” – ha svelato Lrnz- “Mi piace sottolineare come il progetto “Fumetti nei musei”, effettuato assieme ad altri 21 disegnatori, abbia avuto importanti riconoscimenti. Si tratta di 22 storie, disegnate da altrettanti fumettisti, ambientate nei principali musei italiani. È sempre gratificante mettere il tuo talento al servizio della cultura.”