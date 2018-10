A Lucca Comics & Games va in scena lo street food “inclusivo” e di qualità grazie ad un accordo con NTFood azienda di Altopascio

Altri articoli in Comics

giovedì, 25 ottobre 2018, 15:57

Cresce l'attesa per Lucca Comics & Games che continua a svelare i dettagli di un programma ricco di oltre 2 mila eventi che si concentrano in 5 giorni dal 31 ottobre al 4 novembre. Dal pilota di F1 Jean Alesì, al tributo a Paolo Villaggio passando per la musica dei...

giovedì, 25 ottobre 2018, 15:55

È previsto per domani, venerdì 26 ottobre, dalle ore 19, un incontro tra le Federazioni provinciali dei lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi e l'azienda Lucca Crea sulle condizioni di lavoro dei cosiddetti "felpati" che prestano servizio ai padiglioni durante Lucca Comics and Games

giovedì, 25 ottobre 2018, 12:29

Uno spazio espositivo di 240 mq ospiterà: aree dedicate al gaming e alle demo, uno shop con forti promozioni riservate al pubblico della fiera e postazioni per divertirsi con il make-up da vero cyborg

mercoledì, 24 ottobre 2018, 16:10

Sarà un Festival all’insegna del videogioco l’edizione 2018 di Lucca Comics & Games, celebrata importantissime presenze, ed un padiglione dedicato all’arte videoludica, il ’The Bit District’

mercoledì, 24 ottobre 2018, 13:20

Saranno oltre 160 i treni straordinari - 200 mila posti in più rispetto all'offerta ordinaria – che Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Toscana, metterà a disposizione dei viaggiatori che raggiungeranno Lucca in occasione della manifestazione "Lucca Comics 2018" in programma dal 31 ottobre al 4 novembre

martedì, 23 ottobre 2018, 17:29

L'amministrazione comunale su richiesta della Questura di Lucca sta disponendo una serie di provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei cittadini nel corso dell'edizione 2018 di Lucca Comics & Games, perfezionate inoltre le ordinanze che andranno a definire tutti gli aspetti del traffico e della logistica della città