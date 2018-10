A Lucca Comics l'arte del Carnevale di Viareggio incontra il mondo dei cosplayers

Altri articoli in Comics

mercoledì, 31 ottobre 2018, 13:02

Il creatore di The Walking Dead ancora protagonista a Lucca Comics and Games. Robert Kirkman è stato oggi protagonista di un affollata conferenza stampa, affiancato da Ryan Ottley e da Cory Walker, disegnatori della serie "Invincible" creata sempre da Kirkman

mercoledì, 31 ottobre 2018, 13:01

Michele Bravi, cantastorie di grande talento,e Marco Villa, giornalista ed autore televisivo, presentano Nella vita degli altri, giovedì 1 novembre, a Lucca, presso Lucca Comics and Games, Chiesa di San Francesco alle ore 18.30. A seguito della presentazione, Michele Bravi firmerà le copie del suo primo romanzo

mercoledì, 31 ottobre 2018, 11:28

La febbrile attesa, simile a quella di un bimbo che aspetta il Natale per scartare i regali sotto l’albero, è finalmente terminata. A sancire l’inizio ufficiale della cinquantaduesima edizione di Lucca Comics and Games è stato, anziché il canonico taglio del nastro, lo scoprire dell’opera di No Curves raffigurante il...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 10:30

Cico è il migliore amico di Zagor e suo principale compagno d'avventure e quest'anno è anche il personaggio che è stato scelto da Unicef Italia in collaborazione con Sergio Bonelli Editore per diventare la Pigotta limited edition durante il Lucca Comics & Games

mercoledì, 31 ottobre 2018, 10:03

La Ludoteca del Registro. it -l'anagrafe dei domini italiani a marchio "it"- attiva presso lo Iit- Cnr di Pisa, partecipa giovedì primo novembre (presso il Tech Princess Arena, ore 12) al Lucca Comics con il fumettista e illustratore Gabriele Peddes che ha sposato il progetto della Ludoteca per la navigazione...

martedì, 30 ottobre 2018, 22:08

L’aeronauta Vincenzo Lunardi, settecentesco genio dell’aria lucchese, sarà celebrato a “Lucca Comics 2018” in un apposito stand situato presso il Real Collegio di Lucca