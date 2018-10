Comics



A LuccaComics si ricorda Guareschi con i fumetti

mercoledì, 31 ottobre 2018, 20:26

di gabriele muratori

Trova spazio nel primo giorno di LuccaComics, il ricordo verso l'indiscutibile e celeberrimo Giovannino Oliviero Giuseppe Guareschi, famoso giornalista, umorista, scrittore e caricaturista italiano, noto soprattutto per l'intramontabile opera del "Don Camillo", parroco di un paesino della bassa padana, in continua disputa con Peppone, il sindaco del paese.

Forse secondo come notorietà ed importanza solo a Carlo Collodi per il suo "Pinocchio", Guareschi resta uno degli autori italiani più tradotti nel mondo, che nell'edizione 2018 di LuccaComics&Games, viene inserito di diritto e dovere nei programmi della manifestazione dedicata quest'anno proprio al "Made in Italy".

Presso l'auditorium della Fondazione della Banca del Monte di Lucca, il moderatore Luca Raffaelli ha dato voce agli autori delle opere di Don Camillo a fumetti, Mirko Treccani, Davide Barzi e Giorgio Casamatti, raccontando storie, aneddoti, curiosità, particolarità sulla vita del Guareschi e della sua famosa opera.

"Un autore che racconta una storia con efficacia e brillantezza meravigliosa" - asserisce Barzi. "Raccontata con assoluta precisione e semplicità quasi unica nel suo genere". Nella realizzazione delle tre opere odierne, i tre autori, si sono lasciati trasportare dal carisma di un grande genio, rispettando il suo pensiero di libero pensatore e seguendo una particolare linea minuziosa nell'impostazione delle sceneggiature, facendo attenzione anche ai minimi dettagli sia nell'aspetto delle persone dell'epoca, sia nell'ambiente circostante. I fumetti rappresentano un incrocio tra il libro ed i numerosi film, a partire ovviamente da quello del regista francese Julien Duvivier del 1952. Dopo il film e i libri, quindi anche il fumetto si accosta al celebre artista, del quale si annoverano tra le sue peculiarità anche quella di essere stato un grande disegnatore e grafico, nonché appassionato proprio di fumetti.